Tienen contrerenses 96% menos daños por lluvias

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, resaltó que trabajos de drenaje y saneamiento de agua pluvial en la alcaldía Magdalena Contreras ya muestran resultados, pues, en comparación con el año pasado, hay 96 por ciento menos daños por los chubascos, a pesar de que este año ha llovido más.

Luego de recorrer cuatro obras hidráulicas, la mandataria capitalina resaltó que tres de éstas, ya concluidas, trabajan en beneficio de la población para disminuir riesgos en la época de lluvias.

“Más de 100 apoyos que dimos a personas afectadas por las lluvias el año pasado y este año sólo hemos tenido 17 afectaciones, de más de 100. Ha disminuido mucho y eso es lo que queremos, que las obras atiendan esta problemática”, resaltó la morenista.

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El Dato: El Gobierno de la Ciudad de México resaltó que en 16 colonias de la alcaldía Magdalena Contreras ha logrado triplicar el suministro de agua potable.

Brugada Molina supervisó las estructuras de drenaje y saneamiento de agua pluvial en la Magdalena Contreras, las cuales ayudarán a cerca de 21 mil habitantes de diversas colonias. La inversión fue de 34 millones de pesos.

La funcionaria local, quien estuvo acompañada por el titular de la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua), Mario Esparza Hernández, y del alcalde, Fernando Mercado Guaida, mencionó que en Lomas Quebrada se construyó un muro de contención de concreto, el cual ayudará a regular las aguas como las que hace un año cayeron por la cañada de la Coyotera y dejaron graves afectaciones a la población.

El segundo proyecto es un nuevo sistema de conducción pluvial, el cual se conforma por 40 cajones de concreto que conducirán 13 mil litros de agua de lluvia por segundo a un captador pluvial, con lo cual se reducirán aún más las afectaciones generadas por cada tormenta.

3 mil proyectos de distintos temas se han construido

“Miren, ésos son los cajones a los que me refiero. Es toda esa construcción de 40 cajones muy importantes. Yo no he visto una obra así en la Ciudad de México.

“Aquí en la Magdalena Contreras hay innovación y hay resultados de lo que estamos haciendo. En una hora, esta obra podrá conducir 48 millones de litros de agua”, comentó Brugada Molina luego de su recorrido en cada proyecto.

La tercera construcción corresponde a una caja de captación y un nuevo colector de agua en plaza Lídice.

24 obras de agua se llevan a cabo en la alcaldía morenista

La capacidad de ambas construcciones supera los 70 mil litros de agua, con lo cual el Gobierno de la Ciudad de México busca reducir el líquido que previamente generaba fuertes encharcamientos durante la época de lluvias.

El último de estos proyectos es una planta de tratamiento que está acompañada de un cárcamo de bombeo para el río Magdalena. Con esto, la Segiagua busca sanear casi el doble de líquido que se trataba en años anteriores, lo cual permitirá reutilizar el agua de la alcaldía.

Brugada Molina mencionó la inversión de 88 millones de pesos en obras de agua potable, drenaje, saneamiento en beneficio de 247 mil personas, en la alcaldía.