Lluvias en CDMX: reportan inundaciones y encharcamientos en varias alcaldías

Afectación por las fuertes lluvias en la alcaldía Gustavo A. Madero

Las intensas lluvias registradas la tarde de este lunes 7 de septiembre provocaron diversas afectaciones en distintos puntos de la Ciudad de México, principalmente en vialidades donde se reportaron encharcamientos y anegaciones.

La jornada también estuvo marcada por la modificaciones en la operación del transporte público, mientras las autoridades de Protección Civil mantuvieron la vigilancia ante la persistencia de las precipitaciones.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) informó que durante la tarde se presentaron lluvias de intensidad moderada en distintas alcaldías y, ante el pronóstico de precipitaciones fuertes y posible caída de granizo, activó la Alerta Amarilla en todas las demarcaciones.

⚠️🌧️ Se activa #AlertaAmarilla por pronóstico de #lluvias fuertes y posible caída de #granizo para la tarde y noche del lunes 07/09/2026 y la madrugada del martes 08/09/2026, en todas las demarcaciones de la Ciudad de México.



Atiende las recomendaciones y mantente informado.… pic.twitter.com/nlJs9quf8I — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) September 7, 2026

¿Dónde se reportaron afectaciones por las lluvias en CDMX?

Entre los puntos donde se registraron afectaciones se encuentra la Lateral de la Avenida 602, frente al Jardín de Eventos Mandala, en la colonia San Juan de Aragón III Sección, donde una brigada de SEGIAGUA atendió un reporte de encharcamiento.

También se reportó acumulación de agua sobre Avenida Insurgentes Norte, bajo el puente de La Raza, en la colonia Vallejo Poniente. Otro punto afectado fue la Avenida 602, antes de llegar a Avenida Texcoco, en la colonia C.T.M. Aragón.

En la colonia Guadalupe Victoria II, personal de atención acudió a un reporte de encharcamiento en la Lateral de Eje Central Lázaro Cárdenas y su cruce con Insurgentes.

#BrigadaSEGIAGUA atiende reporte de encharcamiento en📍Av. Insurgentes Nte., bajo puente de La Raza, colonia Vallejo Poniente, @TuAlcaldiaGAM. #Tlaloque2026🌧️ pic.twitter.com/1JIUfGIKBX — Secretaría de Gestión Integral del Agua (@SEGIAGUA) September 8, 2026

Las lluvias también ocasionaron anegaciones en distintos puntos de Venustiano Carranza. Se reportó acumulación de agua en Circuito Interior y Oceanía, en la colonia Pensador Mexicano, así como en Circuito Interior y Eje 2 Norte, en la colonia Moctezuma Segunda Sección. En este último sitio, la anegación fue atribuida a accesorios hidráulicos obstruidos con basura.

En la alcaldía Álvaro Obregón, las autoridades atendieron un reporte de anegación en el cruce de Cráter y Lluvia, en la colonia Jardines del Pedregal.

#BrigadaSEGIAGUA atiende reporte de encharcamiento en📍Avenida 602 antes de llegar a la Av Texcoco, colonia C.T.M. Aragón, @TuAlcaldiaGAM. #Tlaloque2026🌧️ pic.twitter.com/x5XK8YKCpN — Secretaría de Gestión Integral del Agua (@SEGIAGUA) September 8, 2026

Lluvias también afectan al Estado de México

Las precipitaciones también se extendieron a distintos municipios del Estado de México. Se reportó lluvia en Ocoyoacac, Santiago Tianguistenco, Lerma, San Mateo Atenco y Toluca.

En Cuautitlán Izcalli, las lluvias provocaron inundaciones dentro de viviendas de la colonia Atlanta, Segunda Sección. Además, se reportaron encharcamientos y la caída de un árbol cerca de Multiplaza Izcalli, junto con fuertes corrientes de agua.

En Coacalco, específicamente en Villa de las Flores, la intensa precipitación generó importantes encharcamientos sobre las vialidades.

Mientras que en La Paz, Estado de México, se registraron severas inundaciones sobre la carretera México-Texcoco, a la altura del Hotel Términos, debido a bajadas de agua provenientes de las zonas altas, situación que dificultó el tránsito en la zona.

#Reportando 🌳 | Encharcamientos y caída de árboles en #CuautitlánIzcalli. ⚠️



🔴⛈️ Se reporta un árbol caído cerca de Multiplaza Izcalli y fuertes corrientes de agua por las intensas lluvias en la zona. Equipos de emergencia en atención.



📷: Énfasis Comunicaciones pic.twitter.com/UC48kFcTMF — SASSLA Clima (@SasslaClimaMx) September 7, 2026

Te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT