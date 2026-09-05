Lluvia y granizo azotan el norte de la CDMX; activan alerta en cinco alcaldías

Una intensa lluvia acompañada de granizo y fuertes ráfagas de viento azotó la tarde del sábado 5 de septiembre distintas zonas del norte y oriente de la Ciudad de México, donde las autoridades activaron la Alerta Amarilla ante el riesgo de encharcamientos.

Las precipitaciones se concentraron inicialmente en la alcaldía Gustavo A. Madero, donde se reportó lluvia fuerte, actividad eléctrica y caída de granizo en algunos puntos.

Videos difundidos en redes sociales mostraron la intensidad de la tormenta en colonias del norte de la capital, así como la presencia de agua sobre calles y avenidas.

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Hasta el momento, las autoridades capitalinas no han informado sobre personas lesionadas o daños materiales de consideración.

🚨 Intensa lluvia con granizo y fuertes ráfagas de viento en el norte de la CDMX.#Azcapotzalco #GustavoAMadero#PrecauciónVial pic.twitter.com/wiwIvZiIMx — Crónica NLD (@CronicasLDN) September 5, 2026

Con el paso de los minutos comenzaron a formarse nuevas celdas de lluvia en Iztapalapa y Tláhuac, las cuales avanzaron hacia las zonas centro y poniente de la Ciudad de México.

Las condiciones meteorológicas también estuvieron acompañadas de fuertes rachas de viento. En Iztapalapa, usuarios reportaron que las cabinas de la Línea 2 del Cablebús se mecieron por momentos debido a la intensidad de las ráfagas.

No obstante, el sistema de transporte no informó sobre la suspensión del servicio ni afectaciones mayores relacionadas con la tormenta.

#Reportando 🍃 | #Lluvia en formación y fuertes rachas de viento al oriente de la #CDMX. ⚠️



🔴🌬️ En #Iztapalapa las ráfagas mecen por momentos las cabinas de la L2 del #Cablebús. Extreme precauciones por posible caída de ramas o lonas.



Así la situación gracias a @Gxbrieldx. pic.twitter.com/6qxngpIsFY — SASSLA Clima (@SasslaClimaMx) September 5, 2026

Activan Alerta Amarilla en cinco alcaldías

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la Alerta Amarilla para las alcaldías:

Azcapotzalco

Cuauhtémoc

Gustavo A. Madero

Miguel Hidalgo

Venustiano Carranza

De acuerdo con el aviso oficial, se pronosticaron lluvias de entre 15 y 29 milímetros, así como posible caída de granizo, entre las 17:10 y las 20:00 horas del sábado.

La dependencia advirtió que las precipitaciones podrían provocar encharcamientos y corrientes de agua sobre calles y avenidas. También alertó sobre la posible caída de ramas, árboles y lonas debido a las ráfagas de viento.

Se activa #AlertaAmarilla por intensificación de #lluvias fuertes y posible caída de #granizo para la tarde y noche del sábado 05/09/2026, en las demarcaciones: @AzcapotzalcoMx, @AlcCuauhtemocMx, @TuAlcaldiaGAM, @AlcaldiaMHmx y @A_VCarranza.



Mantente informado.… pic.twitter.com/LIKoBIZIZM — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) September 5, 2026

Ante estas condiciones, Protección Civil recomendó retirar la basura de las coladeras ubicadas dentro y fuera de los domicilios, cerrar puertas y ventanas y evitar cruzar vialidades con corrientes de agua.

También pidió a la población alejarse de árboles, postes, anuncios espectaculares y estructuras que pudieran caer, además de utilizar paraguas o impermeable al salir de casa.

Las autoridades solicitaron mantenerse pendientes de los avisos oficiales, debido a que las condiciones de lluvia podían extenderse hacia otras zonas de la Ciudad de México.

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MSL