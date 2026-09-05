Detienen a 4 presuntos integrantes de La Unión Tepito en Cuauhtémoc y Coyoacán

Cuatro personas señaladas como presuntas integrantes de La Unión Tepito fueron detenidas durante distintas acciones realizadas por autoridades capitalinas en las alcaldías Cuauhtémoc y Coyoacán.

Pablo Vázquez Camacho, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, informó que las detenciones derivaron de trabajos de inteligencia y del seguimiento a una carpeta de investigación por delitos contra la salud.

Como parte de las investigaciones, agentes de la SSC, en coordinación con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y con el apoyo del Gabinete de Seguridad federal, cumplimentaron dos órdenes de cateo en inmuebles ubicados en la alcaldía Cuauhtémoc.

Durante las diligencias fueron detenidos José “N” y Donovan “N”, identificados por las autoridades como presuntos integrantes de La Unión Tepito.

En los inmuebles cateados, los agentes aseguraron diversas dosis de sustancias con características similares a la cocaína, marihuana y metanfetamina. Los indicios quedaron bajo resguardo de las autoridades para la integración de la carpeta de investigación correspondiente.

#Importante | Derivado de trabajos de inteligencia y en seguimiento a una carpeta de investigación, elementos de la @SSC_CDMX, en coordinación con la @FiscaliaCDMX y con apoyo del @GabSeguridadMX, cumplimentaron dos órdenes de cateo en inmuebles de la @AlcCuauhtemoc por delitos… pic.twitter.com/EUzOUUUMuj — Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) September 5, 2026

Detienen a otras dos personas en Coyoacán

En otra acción efectuada en la alcaldía Coyoacán, policías de la SSC detuvieron a Karla “N” y Harmuni “N”, quienes, de acuerdo con el reporte oficial, también formarían parte de la misma organización delictiva.

Durante esta intervención, los uniformados les aseguraron dos bolsas que contenían aproximadamente cuatro kilogramos de posible marihuana, además de una maleta y un arma de fuego.

Las cuatro personas detenidas, junto con las sustancias y los objetos decomisados, quedaron a disposición de las autoridades ministeriales, que continuarán con las investigaciones y determinarán su situación jurídica.

Tras informar sobre los operativos, Vázquez Camacho afirmó que las instituciones de seguridad mantendrán las acciones dirigidas a combatir y desarticular a los grupos señalados como generadores de violencia en la capital.

“Seguiremos trabajando de manera firme para combatir y desarticular a los grupos generadores de violencia y erradicar los delitos que atentan contra las y los habitantes de la CDMX”, señaló el funcionario.

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MSL