Pablo Vázquez Camacho ordena investigar altercado con familias buscadoras en Calzada de Tlalpan

El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Pablo Vázquez Camacho, ordenó investigar la actuación de elementos involucrados en un altercado con familiares de personas desaparecidas, registrado este martes sobre la Calzada de Tlalpan.

El conflicto ocurrió cuando la manifestación pacífica avanzaba con dirección al sur de la Ciudad de México, cuando se encontró con un grupo de uniformados a la altura de la avenida Ermita Iztapalapa.

Los policías se apostaron en ese punto para evitar que las familias intentaran bloquear la Calzada de Tlalpan, según refirió Pablo Vázquez Camacho. No obstante, la llamada “línea de contención” derivó en presuntas “violaciones a los protocolos de actuación policial”.

Durante el enfrentamiento, según es posible constatar en videos difundidos por la Red Trinacional Antimundial (RETA), los uniformados se enfrascaron en forcejeos con los ciudadanos, a quienes incluso intentaron arrebatar sus mantas de protesta.

Entre empujones, gritos e insultos, familiares denunciaron agresiones y presunto abuso policial en el intento de impedir el cierre de la vialidad.

🚨 #AlertaRETA | Policías de la @SSC_CDMX reprimen una protesta pacífica de familias buscadoras en las afueras del Metro Ermita, sobre Calz. de Tlalpan. Con empujones, cercos e intentos de arrebatar mantas y carteles, impidieron su manifestación. 🧵 1/3



🎥 Ámbar Ruiz / Antifazz pic.twitter.com/TtraTZB6O4 — RETA | Red Trinacional Antimundial (@RetaAlMundial) June 30, 2026

SSC rechaza ‘cualquier acto que violente los derechos’

Horas después del altercado, Pablo Vázquez Camacho aseveró que no existió consigna de reprimir la manifestación, y reitero que la SSC rechaza “cualquier acto que violente los derechos de las personas, especialmente de quienes abanderan causas legítimas”.

A través de un mensaje en video, el jefe Tauro informó que instruyó a las Direcciones Generales de Asuntos Internos y de Derechos Humanos investigar los hechos “a profundidad”, a fin de sancionar “cualquier acción contraria a los protocolos”.

Vázquez Camacho subrayó que el gobierno de la Ciudad de México ha buscado conciliar la “euforia mundialista” con la libertad de expresión de colectivos de búsqueda de personas desaparecidas, que se han movilizado en el marco del Mundial.

“Y en el caso de las personas buscadoras, la Jefa de Gobierno [Clara Brugada Molina] ha instruido de manera muy enfática que tenemos que dialogar con ellos, con ellas, y tenemos que buscar las formas para que acerquen sus demandas lo más posible al entorno de los partidos”, declaró, al lamentar y ofrecer disculpas por la confrontación de este 30 de junio.

#Importante | Sobre lo acontecido en la manifestación de un grupo integrado mayoritariamente por colectivos de personas buscadoras en #CalzadaDeTlalpan, he instruido a las Direcciones Generales de Asuntos Internos y de Derechos Humanos, para que, en el ámbito de sus atribuciones,… pic.twitter.com/F5u5bnoxBY — Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) June 30, 2026

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cehr