Metro CDMX HOY 1 de julio: Estas son las líneas con marcha lenta

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informaron a través de sus redes sociales que el servicio inició con retrasos y aglomeraciones este miércoles 1 de julio.

Por su parte el Metro informó al respecto de las líneas en las que se presentan afectaciones o alta afluencia, por lo que los usuarios pueden planear su viaje con mayor anticipación.

En La Razón te contamos cómo avanzan los trenes esta mañana y qué líneas son las que reportan retrasos severos.

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#MetroAlMomento:

Se registra afluencia alta en las Líneas 3, 8 y B, lo que puede generar mayores tiempos de espera en andenes y durante el abordaje de trenes. Te recomendamos anticipar tu salida y planificar tu traslado. #MovilidadCDMX pic.twitter.com/5vwhaIlFZP — MetroCDMX (@MetroCDMX) July 1, 2026

¿Qué líneas presentan retrasos?

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro reportan diversas afectaciones, como retrasos, aglomeraciones y trenes que tardan cierto tiempo en salir. Estos son algunos de los reportes que comparten:

Línea 3

La línea 3 que corre desde Universidad a Indios Verdes reporta un retraso en el servicio y gran flujo de gente en la línea. De acuerdo con el Metro, el servicio se agiliza debido a la alta afluencia presentada en la línea. Los usuarios reportan a través de redes sociales un lento avance:

"20 minutos en la raza y nada"

"Manden tren linea 3, ustedes generan la acumulación de personas más de 19 minutos sin mandar tren, dirección Universidad"

"Ya 10 minutos en la raza dirección universidad y no pasa el metro"

“Por favor no te quedes detenido en balderas L3 dirección universidad, que luego te quedas por más de 5 minutos haciendo base"

Línea B

La línea B del Metro de la Ciudad de México que corre desde Ciudad Azteca a Buenavista presenta un retraso en el servicio. Los usuarios reportan lo siguiente:

"La línea b viene con afluencia moderada y se ponen a hacer base en cada estación"

"Hay alta afluencia y ustedes bajan el ritmo"

Otras líneas con retraso

De acuerdo con el Metro de la CDMX, algunas líneas presentan alguna afectación ya sea retraso de servicio o bien alta afluencia en algunas de sus estaciones. De acuerdo con reportes de usuarios algunas líneas con servicio lento son:

Línea 12

Línea 6

Línea 8

Línea 2

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LMCT