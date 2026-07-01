Metro CDMX HOY 1 de julio: Estas son las líneas con marcha lenta

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informaron a través de sus redes sociales que el servicio inició con retrasos y aglomeraciones este miércoles 1 de julio.
Por su parte el Metro informó al respecto de las líneas en las que se presentan afectaciones o alta afluencia, por lo que los usuarios pueden planear su viaje con mayor anticipación.
En La Razón te contamos cómo avanzan los trenes esta mañana y qué líneas son las que reportan retrasos severos.
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¿Qué líneas presentan retrasos?
Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro reportan diversas afectaciones, como retrasos, aglomeraciones y trenes que tardan cierto tiempo en salir. Estos son algunos de los reportes que comparten:
Línea 3
La línea 3 que corre desde Universidad a Indios Verdes reporta un retraso en el servicio y gran flujo de gente en la línea. De acuerdo con el Metro, el servicio se agiliza debido a la alta afluencia presentada en la línea. Los usuarios reportan a través de redes sociales un lento avance:
- "20 minutos en la raza y nada"
- "Manden tren linea 3, ustedes generan la acumulación de personas más de 19 minutos sin mandar tren, dirección Universidad"
- "Ya 10 minutos en la raza dirección universidad y no pasa el metro"
- “Por favor no te quedes detenido en balderas L3 dirección universidad, que luego te quedas por más de 5 minutos haciendo base"
Línea B
La línea B del Metro de la Ciudad de México que corre desde Ciudad Azteca a Buenavista presenta un retraso en el servicio. Los usuarios reportan lo siguiente:
- "La línea b viene con afluencia moderada y se ponen a hacer base en cada estación"
- "Hay alta afluencia y ustedes bajan el ritmo"
Otras líneas con retraso
De acuerdo con el Metro de la CDMX, algunas líneas presentan alguna afectación ya sea retraso de servicio o bien alta afluencia en algunas de sus estaciones. De acuerdo con reportes de usuarios algunas líneas con servicio lento son:
- Línea 12
- Línea 6
- Línea 8
- Línea 2
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LMCT