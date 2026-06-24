López Rabadán pide ampliar diálogo con madres buscadoras ante crisis de desaparecidos

La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, llamó a fortalecer la atención a las familias de personas desaparecidas y a las madres buscadoras, al advertir que México enfrenta una crisis que supera las 135 mil personas desaparecidas y más de 72 mil restos humanos sin identificar.

Durante una conferencia de prensa, la legisladora sostuvo que la atención a las víctimas debe constituir una prioridad nacional y demandó que las instituciones encargadas de la búsqueda e identificación de personas actúen con mayor coordinación, recursos y capacidad de respuesta.

“Las instituciones tienen la responsabilidad de brindar respuestas oportunas, fortalecer las investigaciones, mejorar las capacidades forenses y garantizar verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición”, señaló.

🚨#ÚltimaHora | La Presidenta de la Mesa Directiva de la @Mx_Diputados, @kenialopezr pide ampliar el diálogo con las #MadresBuscadoras y atender sus planteamientos con acciones concretas. pic.twitter.com/I7sqIgJgSw — Noticias Congreso (@NoticiaCongreso) June 24, 2026

López Rabadán reconoció la apertura al diálogo con algunos colectivos de búsqueda, pero consideró necesario ampliar estos encuentros para escuchar directamente a más organizaciones y traducir sus demandas en resultados concretos.

“Escuchar sus demandas es un paso importante, pero el objetivo debe ser traducirlas en acciones concretas. Ahora es necesario dar más pasos hacia adelante”, afirmó.

La legisladora destacó el trabajo que durante años han realizado colectivos y activistas dedicados a la localización de personas desaparecidas, entre ellos madres buscadoras, organizaciones civiles y defensores de derechos humanos de distintas entidades del país.

Asimismo, recordó que la problemática de las desapariciones en México ha sido objeto de atención internacional. Señaló que el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU ha advertido sobre indicios de desapariciones que podrían estar ocurriendo de forma generalizada o sistemática, además de alertar sobre los altos niveles de impunidad.

Ante este panorama, la diputada consideró indispensable incrementar la inversión en tecnología especializada, fortalecer los presupuestos destinados a la búsqueda de personas y garantizar condiciones de seguridad para las madres buscadoras, quienes en muchos casos realizan labores que corresponderían a las autoridades.

También pidió reforzar el trabajo de la Comisión Nacional de Búsqueda, las comisiones estatales, las fiscalías especializadas y las instituciones forenses para agilizar las investigaciones y los procesos de identificación.

Finalmente, López Rabadán advirtió que cada día sin resultados profundiza el sufrimiento de miles de familias que continúan buscando a sus seres queridos y exigiendo justicia.

“Cada día sin resultados prolonga el dolor de miles de familias que continúan esperando respuestas”, concluyó.

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MSL