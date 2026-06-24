Morena respalda a Iván Cepeda; pide recuento de votos de la elección en Colombia

Morena manifestó su solidaridad con el líder social colombiano Iván Cepeda y llamó a que se garantice la transparencia en el proceso electoral de Colombia, al considerar que la estrecha diferencia entre los contendientes obliga a agotar todos los mecanismos legales de revisión y recuento de votos.

A través de un pronunciamiento, el partido destacó la trayectoria de Cepeda como defensor de los derechos humanos, promotor de la paz y referente de las luchas sociales en América Latina.

“Iván Cepeda es un hombre honesto, congruente y comprometido con las mejores causas para Colombia y las de América Latina. Su vida ha estado dedicada a la defensa de los derechos humanos, a la búsqueda de la verdad y a la construcción de la paz”, señaló Morena.

La dirigencia morenista expresó preocupación por los intentos de algunos sectores de dar por concluido el proceso electoral pese a que, afirmó, la diferencia entre los candidatos es de apenas 0.9 por ciento de la votación, equivalente a menos de 250 mil sufragios.

El candidato presidencial de izquierdas de Colombia, Iván Cepeda ı Foto: Reuters

Según el partido, la democracia requiere certeza, transparencia y pleno respeto a la voluntad popular, por lo que consideró indispensable realizar un recuento exhaustivo de los votos y revisar las impugnaciones presentadas ante las autoridades electorales colombianas.

Morena recordó además la experiencia electoral mexicana de 2006, al señalar que una diferencia mínima en aquella contienda generó cuestionamientos que marcaron la vida democrática del país.

“Hay que recordar que gracias a la lucha de López Obrador y al pueblo de México, hoy los votos cuentan y se cuentan. Si en Colombia la diferencia de la elección presidencial es menor al uno por ciento, debe realizarse el recuento voto por voto para respetar la voluntad popular”, sostuvo.

El partido también hizo referencia a los comicios legislativos colombianos de 2022, cuando el escrutinio oficial permitió recuperar cientos de miles de votos que no habían sido contabilizados en el preconteo inicial, por lo que consideró que existen antecedentes que justifican una revisión minuciosa de los resultados actuales.

En su posicionamiento, Morena advirtió sobre el avance de expresiones de ultraderecha en América Latina, las cuales, afirmó, representan riesgos para los derechos sociales, la inclusión y la soberanía de los pueblos de la región.

Toda nuestra solidaridad con @IvanCepedaCast, líder del @PactoHistorico y con los millones de colombianas y colombianos que han luchado por la paz, la justicia social y la esperanza. La decisión de Iván de actuar con responsabilidad democrática es muestra de su integridad como… — Ariadna Montiel Reyes (@A_MontielR) June 24, 2026

Te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT