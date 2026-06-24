Morena felicita a Sheinbaum por su cumpleaños; destaca su liderazgo al frente del país

La dirigencia nacional de Morena felicitó este miércoles a la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, con motivo de su cumpleaños, destacando su liderazgo, compromiso con la soberanía nacional y la continuidad del proyecto de transformación impulsado por la Cuarta Transformación.

A través de sus redes sociales, la presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, expresó un mensaje de reconocimiento a la mandataria federal, a quien calificó como una mujer que conduce los destinos del país con firmeza, dignidad y profundo amor por México.

“Muchas felicidades a nuestra presidenta, Claudia Sheinbaum. Su liderazgo ha sido fundamental para fortalecer la soberanía nacional, defender los intereses del pueblo y consolidar la Transformación que millones de mexicanas y mexicanos respaldan”, señaló la dirigente partidista en su publicación.

Asimismo, deseó a la titular del Ejecutivo federal salud, fortaleza y éxito para continuar construyendo un país con bienestar para todas y todos, en línea con los principios que promueve el movimiento político gobernante.

Hoy celebramos el cumpleaños de una mujer que conduce los destinos de nuestra nación con firmeza, dignidad y un profundo amor por México.



Muchas felicidades a nuestra presidenta, @Claudiashein. Su liderazgo ha sido fundamental para fortalecer la soberanía nacional, defender los… pic.twitter.com/FEuogjoPhx — Ariadna Montiel Reyes (@A_MontielR) June 24, 2026

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FGR