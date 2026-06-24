Madres buscadoras alistan protesta

En el marco del partido del Mundial entre la Selección Nacional y Chequia, colectivos de búsqueda de personas anunciaron que marcharán nuevamente rumbo al Estadio Ciudad de México y llevarán distintas actividades en memoria de las víctimas de este fenómeno.

Luego de tomar durante una hora las instalaciones del Centro de Atención Integral para la Búsqueda de Personas, en la alcaldía Cuauhtémoc, familias de personas desaparecidas anunciaron que buscarán llegar al recinto deportivo de Santa Úrsula para visibilizar la problemática y sus exigencias de atención.

39 Elementos de la Comisión de Búsqueda estarán en el estadio Elementos de la Comisión de Búsqueda estarán en el estadio

“Ésta es la causa de todos, no sólo nuestra. Peleamos para que el día de mañana, ni tú ni nadie desaparezca. ¿Qué pedimos? Que cuando la gente está accediendo al estadio, de manera pacífica manifestarnos, visibilizarnos”, dijo Fernando Vargas, quien desde el 26 de noviembre de 2024 busca a su hijo.

TE RECOMENDAMOS: Hoy México enfrenta a Chequia Van contra alcohol y basura en festejos

Sandra Ojeda, la madre de Olín, desaparecido en la capital, y una de las personas que participa en la convocatoria, expuso que los manifestantes llevarán pañuelos blancos y, al caer la noche, se encenderán velas y luces para recordar a las decenas de personas que han desaparecido en la ciudad.

Los manifestantes esperan una afluencia de al menos 500 personas en la manifestación de hoy, la cual partirá de la estación Textitlán del Tren Ligero. Entre los colectivos participantes están Colectivo Hasta Encontrarles, Colectivo Luciérnagas, Colectivo Mariposas Buscando Corazones y Justicia Nacional, así como el Colectivo Una Luz en el Camino.

De acuerdo con el Informe Red Lupa Ciudad de México, se calcula que hay aproximadamente cinco mil 900 casos activos de personas desaparecidas en la capital, de los cuales, la mayoría tiene lugar en Iztapalapa. De esta cantidad total, tres mil 304 casos ocurrieron en los últimos tres años.