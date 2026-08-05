Evita el tráfico

Bloqueos y manifestaciones CDMX HOY 5 de agosto: ¿Qué calles están cerradas?

Diversas movilizaciones sociales complicarán la circulación en la capital; revisa los puntos afectados y las rutas alternas para anticipar tu salida

Integrantes de la Alianza Nacional de Jubilados durante manifestación
Integrantes de la Alianza Nacional de Jubilados durante manifestación Foto: Cuartoscuro
Por:
Mariel Caballero

Este miércoles 5 de agosto, la circulación en la Ciudad de México se verá afectada por diversas movilizaciones sociales. Una serie de marchas, bloqueos y concentraciones se han convocado en las principales calles de la capital del país, por lo que las autoridades recomiendan a los automovilistas anticipar su salida.

A diario, diferentes sectores de la población realizan protestas en vialidades importantes de la capital que provocan severas afectaciones viales y alteran la movilidad de los habitantes. Para evitar contratiempos, es fundamental conocer cuáles son los puntos críticos y los horarios previstos para las movilizaciones de hoy.

Si tienes que salir, en La Razón te compartimos el reporte detallado de cuáles son las marchas, bloqueos y concentraciones previstas para hoy en las distintas alcaldías de la CDMX.

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Aspirantes seleccionados en el examen de admisión de la UNAM durante manifestación
Aspirantes seleccionados en el examen de admisión de la UNAM durante manifestación ı Foto: Cuartoscuro

Manifestaciones y bloqueos en CDMX hoy: Reporte vial del miércoles 5 de agosto

Si vas a salir, toma tus precauciones. Aunque las autoridades de la CDMX prevén solo una marcha para este miércoles 5 de agosto, la circulación y el tráfico se verán afectados por algunas concentraciones programadas.

A continuación, te compartimos los horarios y ubicaciones para que busques alternativas viales.

Ubicaciones de las concentraciones en CDMX

  • Movimiento social “Jubilados al pie de lucha” del IMSS: Suprema Corte de Justicia de la Nación Av. José María Pino Suárez No. 2, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc, desde las 06:30
  • Colectiva “Las Tonantzin”: Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México Digna Ochoa y Plácido No. 56, Col. Doctores, Alc. Cuauhtémoc, desde las 08:30
  • Extrabajadores de la extinta Ruta 100: Edificio de Gobierno Plaza de la Constitución No. 2, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc, desde las 10:00
  • Asociación de jubilados de luz y fuerza: Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado Av. Insurgentes Sur No. 1931, Col. Guadalupe Inn, Alc. Álvaro Obregón, desde las 09:00
  • Operadores concesionarios de la Ruta 14 de Canal de Chalco a Central de Abastos: Secretaría de Movilidad Av. Álvaro Obregón No. 269, Col. Roma Norte, Alc. Cuauhtémoc, desde las 10:00

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