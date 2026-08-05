Bloqueos y manifestaciones CDMX HOY 5 de agosto: ¿Qué calles están cerradas?

Este miércoles 5 de agosto, la circulación en la Ciudad de México se verá afectada por diversas movilizaciones sociales. Una serie de marchas, bloqueos y concentraciones se han convocado en las principales calles de la capital del país, por lo que las autoridades recomiendan a los automovilistas anticipar su salida.
A diario, diferentes sectores de la población realizan protestas en vialidades importantes de la capital que provocan severas afectaciones viales y alteran la movilidad de los habitantes. Para evitar contratiempos, es fundamental conocer cuáles son los puntos críticos y los horarios previstos para las movilizaciones de hoy.
Si tienes que salir, en La Razón te compartimos el reporte detallado de cuáles son las marchas, bloqueos y concentraciones previstas para hoy en las distintas alcaldías de la CDMX.
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Manifestaciones y bloqueos en CDMX hoy: Reporte vial del miércoles 5 de agosto
Si vas a salir, toma tus precauciones. Aunque las autoridades de la CDMX prevén solo una marcha para este miércoles 5 de agosto, la circulación y el tráfico se verán afectados por algunas concentraciones programadas.
A continuación, te compartimos los horarios y ubicaciones para que busques alternativas viales.
Ubicaciones de las concentraciones en CDMX
- Movimiento social “Jubilados al pie de lucha” del IMSS: Suprema Corte de Justicia de la Nación Av. José María Pino Suárez No. 2, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc, desde las 06:30
- Colectiva “Las Tonantzin”: Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México Digna Ochoa y Plácido No. 56, Col. Doctores, Alc. Cuauhtémoc, desde las 08:30
- Extrabajadores de la extinta Ruta 100: Edificio de Gobierno Plaza de la Constitución No. 2, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc, desde las 10:00
- Asociación de jubilados de luz y fuerza: Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado Av. Insurgentes Sur No. 1931, Col. Guadalupe Inn, Alc. Álvaro Obregón, desde las 09:00
- Operadores concesionarios de la Ruta 14 de Canal de Chalco a Central de Abastos: Secretaría de Movilidad Av. Álvaro Obregón No. 269, Col. Roma Norte, Alc. Cuauhtémoc, desde las 10:00
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LMCT