Continúan diálogos para retorno de animales al Refugio Franciscano tras destrozos: Clara Brugada

La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, aseguró que continúan las conversaciones con representantes del Refugio Franciscano para concretar un acuerdo que permita avanzar en el regreso de los animales retirados del albergue, luego de la irrupción registrada en las instalaciones y los daños ocasionados.

Los Franciscanos, bueno, fue lamentable que hayan entrado a hacer esos destrozos. Sin embargo, continúan las pláticas con ellos. Ellos saben que en el momento en que puedan garantizar tener a los animales, se va a avanzar”, afirmó.

La mandataria capitalina señaló que el proceso no está detenido y que la intención es que las partes alcancen un acuerdo para continuar con las acciones relacionadas con el refugio.

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“Entiendo que continúan las pláticas. La idea es que se firme un acuerdo y que avancemos. No está detenido allí nada”, indicó.

‼️ @ClaraBrugadaM DEJA QUE REGRESEN A CASA A SU @Ref_Franciscano LOS FRANCISCANITOS 🐕 🐈 QUE AUN QUEDAN VIVOS‼️

Los tienes REGUARDADOS EN 3 ALBERGUES y ésta muriendo por favor #NiUnaMuerteMas#Devuelvanalosfranciscanitos#CumplanSuPalabra pic.twitter.com/a3DRq6CAgZ — Fabiola Juarez (@fabijuarez16) August 4, 2026

El pasado 21 de julio, integrantes del patronato del Refugio Franciscano denunciaron que un grupo de personas ingresó al inmueble y provocó daños en las instalaciones, entre ellos la destrucción de alrededor de 25 jaulas, además del robo de equipo y herramientas.

El refugio se encontraba en proceso de rehabilitación luego del operativo realizado el 7 de enero, cuando autoridades capitalinas retiraron a cientos de perros y gatos tras una investigación por presunto maltrato animal.

Desde entonces, el patronato ha señalado que realizaba adecuaciones para cumplir con los requerimientos solicitados por el Gobierno capitalino y permitir el retorno de parte de los animales.

La disputa involucra a la Fundación Antonio Haghenbeck y de la Lama, con la que el refugio mantiene un conflicto por la posesión del predio. La fundación rechazó las acusaciones del patronato y sostuvo que una resolución judicial reconoce derechos sobre la fracción del inmueble donde ocurrieron los daños.

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MSL