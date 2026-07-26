Refugio Franciscano sigue sin fecha para reconstruir áreas vandalizadas

La Directora del Refugio Franciscano A.C., Gina Rivara, contó a La Razón que el recinto aún no tiene una fecha clara para la reconstrucción del 13 por ciento de las áreas que fueron vandalizadas el pasado 20 de julio de 2026, momento en el que más de 25 encapuchados destruyeron jaulas y otras zonas del sitio.

En total, el refugio cuenta con 189 jaulas, de las cuales 25 fueron fuertemente dañadas y siguen bajo resguardo de elementos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), dependencia que aún realiza los peritajes correspondientes.

“Necesitamos consultar la situación con un arquitecto, porque las desbarataron, no es de que nosotros podamos hacerlo solos, porque las destruyeron completamente y va a ser un proceso largo por el momento. Tenemos que ver el resultado de las investigaciones que haga la Fiscalía, pero también necesitamos reconstruir respetando todas las disposiciones que nos haga Protección Civil”, especificó la activista.

Manifestación en apoyo al Refugio Franciscano sufrió ı Foto: Luis Olivera

A pesar de esta situación, Rivara Reyes puntualizó que a 200 días del resguardo de los más de 800 animales que autoridades mantienen bajo su cuidado, el refugio ubicado en la colonia Lomas de Vista Hermosa, dentro de Cuajimalpa, sigue completamente operativo.

De igual modo, la Directora de la asociación civil apuntó que se sigue negociando el regreso de dichos animales que la FGJCDMX mantiene bajo resguardo, a pesar de que dos secciones enteras del refugio se encuentran inutilizables.

“Hoy venimos nuevamente a exigir su regreso inmediato (de los animales). Ya no más mesas, nos hemos sentado un millón de veces, ya es momento de que nos regresen a los franciscanitos. Es sumamente importante que ya no estén comprando tiempo a la Haggenbeck. Ya vieron lo que acaban de hacer el 20 (de julio), entraron a destruir el refugio, pero no pudieron”, dijo la Directora durante una manifestación realizada este domingo en los alrededores del Zócalo capitalino.

Cabe señalar que, tras el atentado que el Refugio Franciscano sufrió hace poco más de seis días, las pláticas con el Gobierno de la Ciudad de México han cambiado de fecha y podrían aplazarse aún más de cara al posible regreso de los 858 perros y los 39 gatos que vivían en el lugar.

La destrucción que dejó la Fundación Haghenbeck en el Refugio Franciscano, un lugar que junto con más de 1,500 voluntarios construimos con mucho amor. Incluso tuvieron la maldad de destruir el muro donde nuestros voluntarios dejaron plasmadas las huellas de sus manos, un símbolo… pic.twitter.com/NaQoW0wUE0 — REFUGIO FRANCISCANO AC (@Ref_Franciscano) July 21, 2026

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LMCT