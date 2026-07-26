Clara Brugada inaugura la Utopía Centli en San Miguel Topilejo, Tlalpan

Jefa de Gobierno, Clara Brugada, inauguró la Utopía Centli en la alcaldía Tlalpan.

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, inauguró este domingo la Utopía Centli, o Utopía del Maíz, en el pueblo originario de San Miguel Topilejo, alcaldía Tlalpan.

Durante la inauguración, la mandataria destacó que se trata de un espacio de más de 50 mil metros cuadrados que reúne servicios de salud, deporte, cultura, recreación y el Sistema Público de Cuidados, con una inversión de 253 millones de pesos.

Afirmó que el proyecto representa un acto de justicia social para las comunidades del suelo de conservación, así como un reconocimiento a quienes preservan el maíz nativo.

“Aquí hubo una inversión de 253 millones de pesos para transformar cerca de 50 mil metros cuadrados. Recuperamos también un espacio que permanecía abandonado desde 2007 y hoy Topilejo cuenta con dos grandes espacios públicos para beneficio de su población ”, señaló.

Jefa de Gobierno, Clara Brugada, inauguró la Utopía Centli en la alcaldía Tlalpan. ı Foto: Cortesía

Brugada Molina explicó que la Utopía lleva el nombre de Centli, palabra náhuatl para maíz, porque Topilejo es uno de los principales territorios productores de este cultivo en la Ciudad de México.

“¿Por qué se decidió llamar Utopía del Maíz? Porque sin maíz no hay país y porque estamos en una zona productora de maíz. Aquí se encuentra la Casa de las Semillas, un banco de germoplasma y un laboratorio que protegerá nuestras semillas nativas y vigilará que no existan especies transgénicas” Clara Brugada Molina, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México



Jefa de Gobierno, Clara Brugada, inauguró la Utopía Centli en la alcaldía Tlalpan. ı Foto: Cortesía

Recordó que su gobierno decretó a la capital como territorio libre de maíz transgénico, por lo que esta Utopía fortalece la protección del patrimonio biocultural y de las nueve razas de maíz nativo que se cultivan en la Ciudad de México.

La nueva Utopía cuenta con alberca semiolímpica, canchas deportivas, skatepark, auditorio, aulas culturales, laboratorios clínicos, servicios de medicina general, ginecología y mastografía, además de los espacios del Sistema Público de Cuidados, como centro de cuidado infantil, casa de día para personas mayores, lavandería y comedor comunitario.

Juegos para infancias instalados en la Utopía Centli en la alcaldía Tlalpan.. ı Foto: Cortesía

La Jefa de Gobierno subrayó que todas las actividades y servicios que se ofrecen en las Utopías son completamente gratuitos .

“En las Utopías todo es gratuito. No se cobra para entrar a la alberca, recibir atención médica, tomar un taller o practicar cualquier deporte. Esta Utopía hace realidad el principio de que por el bien de todos, primero los pobres, y en la Ciudad de México añadimos: para los pobres, lo mejor”, expresó.

Vista aérea de la Utopía Centli, inaugurada este domingo en la alcaldía Tlalpan. ı Foto: Cortesía

El suelo de conservación representa 59 por ciento del territorio de la Ciudad de México, concentra una parte fundamental de su biodiversidad y aporta alrededor del 70 por ciento del suministro de agua que consume la capital.

Asimismo, la ciudad cuenta con 3 mil 165 hectáreas sembradas de maíz para grano, produce más de 4 mil toneladas anuales y conserva nueve razas de maíz nativo, de las cuales Tlalpan es uno de los principales territorios productores.

cehr