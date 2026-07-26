Coyoacán mantiene dispositivos de seguridad y retira 421 vehículos de la vía pública

Con acciones como chatarrización, recuperación del espacio público, dispositivos de revisión de motocicletas, así como recorridos nocturnos con autoridades federales, Coyoacán se mantiene como una de las alcaldías con mejor percepción de seguridad en la Ciudad de México, indicó el alcalde Giovani Gutiérrez Aguilar.

“No hay día en el que no emprendamos alguna acción relacionada con la seguridad; ya sean recorridos casa por casa o, con el apoyo de la Guardia Nacional o la Marina, recorridos nocturnos. También la recuperación del espacio público en las calles o con los dispositivos de chatarrización o revisión de motocicletas junto con la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Todas esas acciones han ayudado a mejorar la percepción de seguridad”, comentó.

Acciones de seguridad en la alcaldía Coyoacán. ı Foto: Cortesía

Durante la semana, se llevó a cabo un dispositivo de chatarrización con el que los responsables de vehículos en la calle deben retirarlos por sus propios medios después de haber sido notificados; de lo contrario, personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) recupera el espacio y trasladan el vehículo a un depósito vehicular.

De acuerdo con las cifras de la Dirección de Seguridad Ciudadana de la alcaldía Coyoacán, se han retirado 421 vehículos de la vía pública desde 2024 hasta junio de 2026. Las unidades se encontraban abandonadas y se habían convertido en focos de infección con presencia de fauna nociva, en sitios para acumulación de basura y desechos, así como en sitios inseguros y ocupados por personas en situación de calle.

El retiro de estos vehículos derivó de recorridos por colonias, unidades habitacionales, pueblos o barrios, de reportes en el Sistema Unificado de Atención Ciudadana (SUAC) o de gestiones directa de vecinas y vecinos.

Elementos de la SSC participan en el retiro de vehículos abandonados en calles de la alcaldía Coyoacán. ı Foto: Cortesía

De las 4 mil 695 visitas, fueron apercibidos mediante una notificación 2 mil 638 unidades. No se encontraron mil 252, que probablemente fueron retirados por sus propietarios, y finalmente, con el apoyo de la Subdirección de Tránsito y Vialidad de la SSC, se retiraron 421 unidades.

De acuerdo con la directora de Seguridad Ciudadana, Aurora Monserrat Cruz Ramírez, cuando retiran las unidades se explica a los propietarios que deben retirarlos por sus propios medios; de no encontrarse, se les deja una notificación por escrito en el vehículo y, si finalmente no es retirado de manera voluntaria, son llevados a un depósito vehicular con apoyo de la SSC.

Aunque en ocasiones los propietarios muestran reticencia, la alcaldía Coyoacán continuará con estas acciones para preservar los espacios para las y los habitantes de en la demarcación, refirió Cruz Ramírez.

cehr