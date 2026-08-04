‘Líneas 4, 5, y 6 del Cablebús son una realidad y combatirán la pobreza de tiempo’, asegura Clara Brugada

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, dio a conocer el balance operativo de las obras electromecánicas.

Miles de habitantes de la Ciudad de México verán transformados sus traslados diarios gracias a la expansión del sistema Cablebús. La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, anunció los avances de las nuevas líneas 4, 5 y 6, que conectarán zonas altas y periféricas de cinco alcaldías. Con una inversión superior a los 17 mil millones de pesos, estas obras prometen devolver horas de vida a más de 200 mil capitalinos cada día, combatiendo la desigualdad y la “pobreza de tiempo”.

Desde el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, Brugada Molina enfatizó que estas infraestructuras son una realidad en construcción. “Reducir los tiempos de traslado es combatir la desigualdad y la pobreza de tiempo. Los cablebuses devuelven horas de vida y esto es profundo y transformador”, afirmó la mandataria capitalina, subrayando el impacto social de los proyectos.

Las nuevas rutas abarcarán 40 kilómetros de infraestructura moderna, beneficiando a cerca de 150 colonias y pueblos originarios que históricamente han carecido de transporte público eficiente. La Línea 4 conectará el Pedregal de San Nicolás en Tlalpan con Metro Universidad, atendiendo a más de 65 mil personas.

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La Línea 5, que se perfila como la más extensa del mundo en su tipo con casi 16 kilómetros, partirá de Álvaro Obregón y La Magdalena Contreras para llegar a Metro Mixcoac, impactando a 146 mil habitantes. La Línea 6 unirá Tláhuac y Milpa Alta, ofreciendo una solución de movilidad a 45 mil usuarios directos y más de 186 mil habitantes de 46 comunidades.

Las comunidades originarias de las demarcaciones Tláhuac y Milpa Alta quedarán integradas al sistema a través de la Línea 6. ı Foto: Especial.

Los trabajos de cimentación e instalación de torres ya presentan un avance del 20 por ciento, con una proyección del 40 por ciento para finales de año. Un aspecto crucial ha sido la realización de siete consultas con pueblos y barrios originarios, garantizando su derecho a la libre determinación y obteniendo la aprobación mayoritaria para la construcción de las estaciones.

Además del impacto social, los proyectos conllevan un beneficio ambiental significativo, equivalente a plantar 668 mil árboles y evitar la emisión de 68 mil toneladas de gases contaminantes. Estas obras, con una inversión total de 17 mil millones de pesos y una conclusión proyectada para 2028, reafirman el compromiso de la capital con sus zonas más alejadas y la mejora de la calidad de vida de sus habitantes.

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JVR