Clara Brugada promete hospital para Xochimilco; analiza predio y mantiene proyecto de Cablebús

La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, aseguró que su administración construirá un hospital para Xochimilco y adelantó que ya analiza posibles predios para su edificación, entre ellos el terreno donde inauguró la Casa de las 3Rs en Muyuguarda.

Durante el evento, la mandataria reconoció que el hospital es uno de los principales pendientes de su gobierno con la alcaldía y señaló que buscará el sitio más adecuado para desarrollar el proyecto.

“Tengo un pendiente con Xochimilco y ese pendiente es la construcción de un hospital. Vamos a buscar el mejor lugar. Aquí hay más de tres mil metros cuadrados y podría servir para todo Xochimilco, pero vamos a revisar cuál es la mejor opción”, afirmó.

Brugada Molina explicó que la falta de terrenos disponibles en la demarcación representa uno de los principales retos para concretar la obra, aunque insistió en que el proyecto se realizará debido a la necesidad de ampliar la infraestructura hospitalaria en la zona.

La mandataria agregó que otro de los compromisos pendientes para Xochimilco es la construcción de la Línea 6 de Cablebús que cruzará Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta.

“También está pendiente su Cablebús. Son los pendientes que no crean que se me olvidan. Vamos a avanzar y a buscar los mejores lugares”, aseguró.

Además del hospital y el sistema de transporte por cable, la Jefa de Gobierno señaló que su administración mantiene el compromiso de construir una Utopía en la alcaldía y continuar con proyectos de infraestructura como el mejoramiento de embarcaderos y la modernización del Tren Ligero.

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FGR