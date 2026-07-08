Evita el tráfico

Bloqueos y manifestaciones CDMX HOY 8 de julio: ¿Qué calles están cerradas?

Diversas movilizaciones sociales complicarán la circulación en la capital; revisa los puntos afectados y las rutas alternas para anticipar tu salida

Aspectos de bloqueo registrado en vialidades del sur de la Ciudad de México
Aspectos de bloqueo registrado en vialidades del sur de la Ciudad de México Foto: Cuartoscuro
Por:
Mariel Caballero

Este miércoles 8 de julio, la circulación en la Ciudad de México se verá afectada por diversas movilizaciones sociales. Una serie de marchas, bloqueos y concentraciones se han convocado en las principales calles de la capital del país, por lo que las autoridades recomiendan a los automovilistas anticipar su salida.

A diario, diferentes sectores de la población realizan protestas en vialidades importantes de la capital que provocan severas afectaciones viales y alteran la movilidad de los habitantes. Para evitar contratiempos, es fundamental conocer cuáles son los puntos críticos y los horarios previstos para las movilizaciones de hoy.

Si tienes que salir, en La Razón te compartimos el reporte detallado de cuáles son las marchas, bloqueos y concentraciones previstas para hoy en las distintas alcaldías de la CDMX.

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Bloqueo sobre Eje Central en días recientes
Bloqueo sobre Eje Central en días recientes ı Foto: Cuartoscuro

Manifestaciones y bloqueos en CDMX hoy: Reporte vial del miércoles 8 de julio

Si vas a salir, toma tus precauciones. Aunque las autoridades de la CDMX prevén solo una marcha para este miércoles 8 de julio, la circulación y el tráfico se verán afectados por algunas concentraciones programadas. A continuación, te compartimos los horarios y ubicaciones para que busques alternativas viales.

Ubicaciones de las concentraciones en CDMX

  • Vecinos de San Pablo Chimalpa y Zentlapatl: Av. Vasco de Quiroga y Prol. Carlos Echanove, Col. Contadero, Alc. Cuajimalpa, desde las 08:00
  • Colectivo ambientalista “¡Aquí no!“: Embajada de Alemania Av. Horacio No. 1506, Col. Polanco 1ª. Sección, Alc. Miguel Hidalgo, desde las 10:00
  • Asamblea general de trabajadores: Eje Central Lázaro Cárdenas y Av. Fray Servando Teresa de Mier, Col. Doctores, Alc. Cuauhtémoc, desde las 16:00
  • Colectivo “llega escuchando a la gente”: Secretaría de Gobernación (Plantón) General Prim y Bucareli, Col. Juárez, Alc. Cuauhtémoc, desde las 18:30
  • Movimiento de regeneración sindical: Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado Av. México Coyoacán No. 259, Col. General Anaya, Alc. Benito Juárez, durante el día

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LMCT

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