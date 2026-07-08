Bloqueos y manifestaciones CDMX HOY 8 de julio: ¿Qué calles están cerradas?

Aspectos de bloqueo registrado en vialidades del sur de la Ciudad de México

Este miércoles 8 de julio, la circulación en la Ciudad de México se verá afectada por diversas movilizaciones sociales. Una serie de marchas, bloqueos y concentraciones se han convocado en las principales calles de la capital del país, por lo que las autoridades recomiendan a los automovilistas anticipar su salida.

A diario, diferentes sectores de la población realizan protestas en vialidades importantes de la capital que provocan severas afectaciones viales y alteran la movilidad de los habitantes. Para evitar contratiempos, es fundamental conocer cuáles son los puntos críticos y los horarios previstos para las movilizaciones de hoy.

Si tienes que salir, en La Razón te compartimos el reporte detallado de cuáles son las marchas, bloqueos y concentraciones previstas para hoy en las distintas alcaldías de la CDMX.

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Bloqueo sobre Eje Central en días recientes ı Foto: Cuartoscuro

Manifestaciones y bloqueos en CDMX hoy: Reporte vial del miércoles 8 de julio

Si vas a salir, toma tus precauciones. Aunque las autoridades de la CDMX prevén solo una marcha para este miércoles 8 de julio, la circulación y el tráfico se verán afectados por algunas concentraciones programadas. A continuación, te compartimos los horarios y ubicaciones para que busques alternativas viales.

Ubicaciones de las concentraciones en CDMX

Vecinos de San Pablo Chimalpa y Zentlapatl: Av. Vasco de Quiroga y Prol. Carlos Echanove, Col. Contadero, Alc. Cuajimalpa, desde las 08:00

Colectivo ambientalista “¡Aquí no!“: Embajada de Alemania Av. Horacio No. 1506, Col. Polanco 1ª. Sección, Alc. Miguel Hidalgo, desde las 10:00

Asamblea general de trabajadores: Eje Central Lázaro Cárdenas y Av. Fray Servando Teresa de Mier, Col. Doctores, Alc. Cuauhtémoc , desde las 16:00

Colectivo “llega escuchando a la gente”: Secretaría de Gobernación (Plantón) General Prim y Bucareli, Col. Juárez, Alc. Cuauhtémoc, desde las 18:30

Movimiento de regeneración sindical: Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado Av. México Coyoacán No. 259, Col. General Anaya, Alc. Benito Juárez, durante el día

#CiudadSegura | 📱 Consulta las movilizaciones programadas para este miércoles 8 de julio, en la #CiudadDeMéxico.



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