Bloqueos y manifestaciones CDMX HOY 8 de julio: ¿Qué calles están cerradas?

Este miércoles 8 de julio, la circulación en la Ciudad de México se verá afectada por diversas movilizaciones sociales. Una serie de marchas, bloqueos y concentraciones se han convocado en las principales calles de la capital del país, por lo que las autoridades recomiendan a los automovilistas anticipar su salida.
A diario, diferentes sectores de la población realizan protestas en vialidades importantes de la capital que provocan severas afectaciones viales y alteran la movilidad de los habitantes. Para evitar contratiempos, es fundamental conocer cuáles son los puntos críticos y los horarios previstos para las movilizaciones de hoy.
Si tienes que salir, en La Razón te compartimos el reporte detallado de cuáles son las marchas, bloqueos y concentraciones previstas para hoy en las distintas alcaldías de la CDMX.
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Manifestaciones y bloqueos en CDMX hoy: Reporte vial del miércoles 8 de julio
Si vas a salir, toma tus precauciones. Aunque las autoridades de la CDMX prevén solo una marcha para este miércoles 8 de julio, la circulación y el tráfico se verán afectados por algunas concentraciones programadas. A continuación, te compartimos los horarios y ubicaciones para que busques alternativas viales.
Ubicaciones de las concentraciones en CDMX
- Vecinos de San Pablo Chimalpa y Zentlapatl: Av. Vasco de Quiroga y Prol. Carlos Echanove, Col. Contadero, Alc. Cuajimalpa, desde las 08:00
- Colectivo ambientalista “¡Aquí no!“: Embajada de Alemania Av. Horacio No. 1506, Col. Polanco 1ª. Sección, Alc. Miguel Hidalgo, desde las 10:00
- Asamblea general de trabajadores: Eje Central Lázaro Cárdenas y Av. Fray Servando Teresa de Mier, Col. Doctores, Alc. Cuauhtémoc, desde las 16:00
- Colectivo “llega escuchando a la gente”: Secretaría de Gobernación (Plantón) General Prim y Bucareli, Col. Juárez, Alc. Cuauhtémoc, desde las 18:30
- Movimiento de regeneración sindical: Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado Av. México Coyoacán No. 259, Col. General Anaya, Alc. Benito Juárez, durante el día
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LMCT