GAM y CDMX actúan de inmediato ante fuga de agua en San Juan de Aragón

El Gobierno de la Alcaldía Gustavo A. Madero, encabezado por Janecarlo Lozano, inició de manera inmediata los trabajos para reparar la fuga de agua registrada en el cruce de las avenidas José Loreto Fabela y 510, en la colonia San Juan de Aragón, en coordinación con el Gobierno de la Ciudad de México.

Aunque se trata de una vialidad primaria, cuadrillas especializadas atendieron la emergencia desde los primeros minutos para controlar la fuga y comenzar las labores de rehabilitación, con el objetivo de restablecer la circulación lo antes posible.

Las obras comenzaron el miércoles cuando se detectó la fuga de agua y ahora ya llevan un avance del 50 por ciento.

TE RECOMENDAMOS: Transporte público capitalino Entrega Brugada 3 estaciones de la L2 del Metro

Esta afectación no corresponde a una grieta en el subsuelo, sino a la ruptura de una tubería de agua potable de 20 pulgadas.

Funcionarios de la Dirección de Servicios Urbanos en GAM, informaron que debido a la presión generada por el rebombeo del agua, el flujo se desplazó entre el pavimento y el subsuelo, provocando la apertura lineal del terreno y dando la apariencia de una grieta.

Sin embargo, aclararon que el fenómeno fue consecuencia del desplazamiento de la tierra ocasionado por la fuerza del agua y no se formó un socavón.

Tras controlar la fuga, personal de la alcaldía y del Gobierno capitalino desplegó maquinaria pesada para iniciar la rehabilitación del área dañada y los trabajos de pavimentación que permitirán recuperar las condiciones de seguridad de la vialidad.

Como parte de las acciones de recuperación, también se habilitará un paso peatonal seguro para garantizar la movilidad de las personas que diariamente transitan por la zona mientras concluyen las obras.

La Alcaldía Gustavo A. Madero mantiene una coordinación permanente con el Gobierno de la Ciudad de México para acelerar las labores de reparación, supervisar el avance de los trabajos y concluir la rehabilitación en el menor tiempo posible, con el fin de garantizar la seguridad de peatones y automovilistas.

Te puede interesar:

- México sube tono por caso de El Mayo: ¿quién miente... quién acuerda con crimen?

- Cae exdirector de Pemex acusado de violencia familiar

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR