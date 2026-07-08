Metro CDMX HOY 8 de julio: Estas son las líneas con marcha lenta

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informaron a través de sus redes sociales que el servicio inició con retrasos y aglomeraciones este miércoles 8 de julio.

Por su parte el Metro informó al respecto de las líneas en las que se presentan afectaciones o alta afluencia, por lo que los usuarios pueden planear su viaje con mayor anticipación.

En La Razón te contamos cómo avanzan los trenes esta mañana y qué líneas son las que reportan retrasos severos.

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#MetroAlMomento:

La circulación de trenes en las Líneas 1, 2, 8, 9, 12, A y B es constante en ambos sentidos y la afluencia se mantiene controlada. La operación puede ajustarse ante eventualidades.



Las Líneas 3 y 7 presentan afluencia alta. Personal del Sistema se encuentra en… pic.twitter.com/XPmLmw6a3b — MetroCDMX (@MetroCDMX) July 8, 2026

¿Qué líneas presentan retrasos?

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro reportan diversas afectaciones, como retrasos, aglomeraciones y trenes que tardan cierto tiempo en salir. Estos son algunos de los reportes que comparten:

Línea 7

La línea 7 que corre desde El rosario a Barranca del Muerto reporta un retraso en el servicio y gran flujo de gente en la línea. De acuerdo con el Metro, el servicio se agiliza debido a la alta afluencia presentada en la línea. Los usuarios reportan a través de redes sociales un lento avance:

“15 minutos para poder subir a un vagón en el metro El Rosario"

" 10 min esperando tren en terminal barranca del muerto linea 7 "

" Aquí en línea 7 llevo más de 15 min y ningún vagón pasa estación Aquiles Serdán "

"Que pasa en L7 ya llevamos 5 minutos detenidos en Tacuba dirección Barranca agilicen el avance"

Línea 9

La línea 9 del Metro de la Ciudad de México que corre desde Pantitlán a Tacubaya presenta un retraso en el servicio. Los usuarios reportan lo siguiente:

“L9, el recorrido habitual en hora pico es de 23 min. Llevo 32 min. Y en Tacubaya, vamos a tener que descender en el andén de llegadas...”

“En línea 9 dirección Tacubaya venimos haciendo base en las estaciones desde centro médico”

“Línea 9 va llenísima y lenta”

Otras líneas con retraso

De acuerdo con el Metro de la CDMX, algunas líneas presentan alguna afectación ya sea retraso de servicio o bien alta afluencia en algunas de sus estaciones. De acuerdo con reportes de usuarios algunas líneas con servicio lento son:

Línea B

Línea 3

Línea 8

Línea 12

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LMCT