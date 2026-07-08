¡Toma precauciones!

Metro CDMX HOY 8 de julio: Estas son las líneas con marcha lenta

El Metro informó que el avance entre los trenes es constante; te contamos el tiempo de espera

Tiempos de espera en el Metro HOY
Tiempos de espera en el Metro HOY Foto: X @MetroCDMX
Por:
Mariel Caballero

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informaron a través de sus redes sociales que el servicio inició con retrasos y aglomeraciones este miércoles 8 de julio.

Por su parte el Metro informó al respecto de las líneas en las que se presentan afectaciones o alta afluencia, por lo que los usuarios pueden planear su viaje con mayor anticipación.

En La Razón te contamos cómo avanzan los trenes esta mañana y qué líneas son las que reportan retrasos severos.

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¿Qué líneas presentan retrasos?

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro reportan diversas afectaciones, como retrasos, aglomeraciones y trenes que tardan cierto tiempo en salir. Estos son algunos de los reportes que comparten:

Línea 7

La línea 7 que corre desde El rosario a Barranca del Muerto reporta un retraso en el servicio y gran flujo de gente en la línea. De acuerdo con el Metro, el servicio se agiliza debido a la alta afluencia presentada en la línea. Los usuarios reportan a través de redes sociales un lento avance:

  • “15 minutos para poder subir a un vagón en el metro El Rosario"
  • "10 min esperando tren en terminal barranca del muerto linea 7"
  • "Aquí en línea 7 llevo más de 15 min y ningún vagón pasa estación Aquiles Serdán"
  • "Que pasa en L7 ya llevamos 5 minutos detenidos en Tacuba dirección Barranca agilicen el avance"

Línea 9

La línea 9 del Metro de la Ciudad de México que corre desde Pantitlán a Tacubaya presenta un retraso en el servicio. Los usuarios reportan lo siguiente:

  • “L9, el recorrido habitual en hora pico es de 23 min. Llevo 32 min. Y en Tacubaya, vamos a tener que descender en el andén de llegadas...”
  • “En línea 9 dirección Tacubaya venimos haciendo base en las estaciones desde centro médico”
  • “Línea 9 va llenísima y lenta”

Otras líneas con retraso

De acuerdo con el Metro de la CDMX, algunas líneas presentan alguna afectación ya sea retraso de servicio o bien alta afluencia en algunas de sus estaciones. De acuerdo con reportes de usuarios algunas líneas con servicio lento son:

  • Línea B
  • Línea 3
  • Línea 8
  • Línea 12

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