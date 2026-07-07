Lluvias dejan encharcamientos en 5 alcaldías de CDMX; activan doble alerta

Lluvias dejan inundaciones en la Ciudad de México, el 7 de julio de 2026.

La persistente lluvia registrada este 7 de julio ha provocado importantes encharcamientos en distintos puntos de la Ciudad de México, donde la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó las alerta Amarilla y Naranja ante el pronóstico de precipitaciones intensas.

Desde temprano, elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos han atendido distintos encharcamientos en las alcaldías Benito Juárez, Coyoacán, Iztapalapa, Tláhuac y Xochimilco.

Iztapalapa fue la demarcación más afectada, con al menos cuatro inundaciones en las colonias Central de Abasto y Leyes de Reforma. Algunas anegaciones alcanzaron una profundidad de 40 centímetros.

Asimismo, un vehículo particular quedó bajo el agua en la colonia San Sebastián, en Tláhuac, donde una acumulación de agua pluvial cubrió un área de alrededor de mil metros cuadrados y alcanzó una profundidad de 80 centímetros.

Acudimos a la colonia San Sebastián en @TlahuacRenace para atender un encharcamiento por acumulación de agua pluvial en la vía pública, en un área aproximada de 1,000 metros cuadrados con un tirante de 80 centímetros; asimismo, se localizó un vehículo particular inundado.… pic.twitter.com/2XHbcOiU7R — Bomberos Ciudad de México Oficial (@Bomberos_CDMX) July 8, 2026

Activan alertas Amarilla y Naranja por lluvia

Debido a riesgos asociados a las fuertes lluvias y posible caída de granizo, como encharcamientos e inundaciones, así como fuertes corrientes de agua en calles y avenidas, Protección Civil activó la Alerta Naranja para dos alcaldías:

Álvaro Obregón

Cuajimalpa

⚠️🌧️ Se activa #AlertaNaranja por persistencia de #lluvias fuertes y posible caída de #granizo para la noche del martes 07/07/2026, en las demarcaciones: @AlcaldiaAO y @cuajimalpa_gob.



Atiende las recomendaciones y mantente informado.#PronósticoDelTiempo… pic.twitter.com/9vEcJ8fTpP — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) July 8, 2026

Al mismo tiempo, se activó la Alerta Amarilla para las demás demarcaciones, donde advierten riesgos por caída de árboles o ramas y por anegaciones:

Azcapotzalco

Benito Juárez

Coyoacán

Cuauhtémoc

Gustavo A. Madero

Iztacalco

Iztapalapa

La Magdalena Contreras

Miguel Hidalgo

Milpa Alta

Tláhuac

Tlalpan

Venustiano Carranza

Xochimilco

Ambas permanecerán vigentes hasta las primeras horas de este miércoles 8 de julio, aunque las autoridades podrían actualizar el nivel de riesgo o extender las alertas en caso del recrudecimiento de las condiciones meteorológicas.

¿Qué significa la activación de la alerta Amarilla?

Las alertas Amarilla y Naranja son parte de los colores del sistema de alertamiento por lluvias utilizado por la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC).

Este sistema funciona como una alerta temprana ante las precipitaciones y otros fenómenos meteorológicos en la Ciudad de México.

Alerta Verde : menos de 15 milímetros de lluvia

Alerta Amarilla : cuando con el pronóstico de 15 a 29 milímetros de lluvia

Alerta Naranja : se activa ante el pronóstico de 30 a 49 milímetros de lluvia

Alerta Roja : cuando hay entre 50 y 70 milímetros de lluvia

Alerta Púrpura, es el máxima nivel de alerta por lluvias cuando se pronostican más de 70 litros de agua por metro cuadrado

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cehr