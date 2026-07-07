Metro CDMX moderniza Línea 2: Bellas Artes, Hidalgo y Allende mejoran

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, encabezó el recorrido de supervisión por los andenes remodelados del primer cuadro de la ciudad.

Las estaciones Bellas Artes, Hidalgo y Allende de la Línea 2 del Metro de la Ciudad de México han sido modernizadas integralmente. Con una inversión de $2,200 millones de pesos, se busca fortalecer la seguridad y operación para más de un millón de usuarios diarios.

Del total, $1,500 millones provienen del Gobierno de México. Dos de cada tres pesos se destinaron al mantenimiento, asegurando la funcionalidad a largo plazo de la infraestructura y priorizando la confiabilidad del servicio.

Recorrimos las estaciones Bellas Artes e Hidalgo de la Línea 2, las cuales están totalmente renovadas no solo en lo estético sino para su eficaz funcionamiento. ¡Dos terceras partes del recurso se destinó al mantenimiento correctivo de vías y trenes para tu seguridad! pic.twitter.com/0D1YWX4cbF — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) July 7, 2026

La Jefa de Gobierno capitalina, Clara Brugada Molina, destacó que los trabajos priorizaron el mantenimiento estructural, preventivo y correctivo de vías y material rodante. Subrayó que esta inversión es trascendente para la seguridad y el futuro del Metro, permitiendo a la Línea 2 incrementar su flota de trenes en un 21%, de 28 a 34 unidades.

La modernización abarcó la renovación integral de 16 estaciones de la Línea 2. En Bellas Artes, Hidalgo y Allende, se instalaron mil luminarias, 202 cámaras de videovigilancia, torniquetes y escaleras eléctricas, además de renovar muros, pisos y taquillas.

Los ingenieros del STC Metro sustituyeron tramos de vías y durmientes para disminuir los tiempos de traslado de las terminales. ı Foto: Especial.

El Secretario de Movilidad, Héctor García Nieto, informó que la Línea 2 es crucial, registrando más de 63 millones de viajes entre enero y mayo de 2026, el 15% de la demanda total. Adrián Rubalcava Suárez, director del STC Metro, enfatizó que el proyecto incluyó la rehabilitación de sistemas hidráulicos, red contra incendios y subestaciones eléctricas, clave para la operación y seguridad.

La remodelación también integró elementos culturales y artísticos con murales, una obra de Pedro Friedeberg y la preservación de piezas arqueológicas y artísticas en coordinación con el INAH e INBAL. Esta modernización se suma a una inyección económica superior a los $22,000 millones de pesos en más de 2,000 obras de infraestructura, consolidando un legado para los capitalinos.

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JVR