Clara Brugada inaugura Casa de las 3Rs en Xochimilco

La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, inauguró la primera Casa de las 3Rs en el Centro DIF Muyuguarda, en la alcaldía Xochimilco, la cual brinda servicios gratuitos para niñas y niños, personas adultas mayores, personas con discapacidad y mujeres.

Como parte de la intervención, el Gobierno capitalino rehabilitó y acondicionó diversos espacios del inmueble, entre ellos una Casa de Día para personas adultas mayores; una Sala de Infancias; una lavandería comunitaria gratuita; el área Reto es Cuidar, enfocada en promover la corresponsabilidad de los hombres en las tareas de cuidado; una Casa de la Salud con consultorios médicos gratuitos y un área de rehabilitación física con alberca de hidroterapia.

“Antes se dejaba que las familias se dedicaran solas a criar a los niños y, en la práctica, quienes asumían esa responsabilidad eran las mamás, las abuelitas o las mujeres. Hoy el Estado se hace cargo de esta tarea; de eso se trata el Sistema Público de Cuidados, de garantizar que el cuidado de la primera infancia deje de recaer únicamente en ellas”, afirmó Brugada Molina.

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La jefa del Gobierno Clara Brugada Molina durante la inauguración de la casa de las 3R'S en Xochimilco ı Foto: Cuartoscuro

También dio mantenimiento al Centro de Atención, Cuidado y Desarrollo Infantil, donde se atenderá gratuitamente a niñas y niños desde los 45 días de nacidos y hasta antes de cumplir seis años, en un horario de 6:00 a 18:00 horas, con personal especializado en primera infancia.

El complejo también alberga módulos Siemprevivas, donde se brindará atención psicológica y asesoría jurídica a mujeres que enfrentan violencia; espacios para la atención de personas neurodivergentes; un comedor comunitario con comidas completas por 11 pesos y un spa con servicio de masajes gratuitos para mujeres.

La mandataria explicó que esta Casa de las 3Rs, las que hay actualmente y las 200 que busca dejar al finalizar su administración en 2030 buscan reconocer el trabajo de cuidados, históricamente realizado por las mujeres el cuál no fue remunerado y así redistribuir esas tareas entre hombres, familias, el Estado y el sector privado para reducir las dobles y triples jornadas que enfrentan muchas mujeres.

Añadió que este modelo será replicado gradualmente en otros centros del DIF de la Ciudad de México como parte de la consolidación del Sistema Público de Cuidados.

La Casa de las 3R Muyuguarda es un espacio que representa el compromiso del @gobcdmx. Agradezco a @CirceCamacho, alcaldesa de @xochimilco, por su compromiso y por abrir las puertas de este gran proyecto. Gracias por sumar esfuerzos y seguir transformando nuestras comunidades… pic.twitter.com/knNlHdKXA0 — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) July 8, 2026

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LMCT