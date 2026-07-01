Bloqueos y manifestaciones CDMX HOY 1 de julio: ¿Qué calles están cerradas?

Integrantes de la CNTE sobre la Calzada Tlalpan, en imagen de archivo

Este miércoles 1 de julio, la circulación en la Ciudad de México se verá afectada por diversas movilizaciones sociales. Una serie de marchas, bloqueos y concentraciones se han convocado en las principales calles de la capital del país, por lo que las autoridades recomiendan a los automovilistas anticipar su salida.

A diario, diferentes sectores de la población realizan protestas en vialidades importantes de la capital que provocan severas afectaciones viales y alteran la movilidad de los habitantes. Para evitar contratiempos, es fundamental conocer cuáles son los puntos críticos y los horarios previstos para las movilizaciones de hoy.

Si tienes que salir, en La Razón te compartimos el reporte detallado de cuáles son las marchas, bloqueos y concentraciones previstas para hoy en las distintas alcaldías de la CDMX.

Manifestación por la desaparición de Fátima en la alcaldía Álvaro Obregón ı Foto: Cuartoscuro

Manifestaciones y bloqueos en CDMX hoy: Reporte vial del miércoles 1 de julio

Si vas a salir, toma tus precauciones. Aunque las autoridades de la CDMX prevén solo una marcha para este miércoles 1 de julio, la circulación y el tráfico se verán afectados por algunas concentraciones programadas. A continuación, te compartimos los horarios y ubicaciones para que busques alternativas viales.

Ubicaciones de las concentraciones en CDMX

Colectivo “Hasta encontrarles” Ciudad de México: : Estación “Portales”, Línea 2 del Sistema de Transporte Colectivo Metro Calz. de Tlalpan y Calz. Sta. Cruz, Col. Portales Norte, Alc. Benito Juárez; lugar 2: Estación “Deportivo 18 de Marzo”, Líneas 3 del Sistema de Transporte Colectivo Metro Av. Insurgentes Norte, Col. Tepeyac Insurgentes, Alc. Gustavo A. Madero, desde las 06:30

Grupo acción revolucionaria: Palacio Nacional, Oficialía de partes de la Presidencia de la República Correo Mayor s/n., Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc, desde las 10:00

Familiares y amigos de joven desaparecido: Av. Tláhuac y Av. Acueducto, Col. Santiago Centro, Alc. Tláhuac, desde las 08:00

Colectivo “La comuna 4:20″: Glorieta Simón Bolívar Av. Paseo de la Reforma No. 41, Col. Guerrero, Alc. Cuauhtémoc, desde las 11:00

Colectiva “para todxs, todo”: Palacio de Bellas Artes Av. Juárez, Col. Centro, Alc. Cuauhtémoc, desde las 17:00

#CiudadSegura | 📱 Consulta las movilizaciones programadas para este miércoles 1 de julio, en la #CiudadDeMéxico.



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LMCT