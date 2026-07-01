Evita el tráfico

Bloqueos y manifestaciones CDMX HOY 1 de julio: ¿Qué calles están cerradas?

Diversas movilizaciones sociales complicarán la circulación en la capital; revisa los puntos afectados y las rutas alternas para anticipar tu salida

Integrantes de la CNTE sobre la Calzada Tlalpan, en imagen de archivo
Integrantes de la CNTE sobre la Calzada Tlalpan, en imagen de archivo Foto: Cuartoscuro
Por:
Mariel Caballero

Este miércoles 1 de julio, la circulación en la Ciudad de México se verá afectada por diversas movilizaciones sociales. Una serie de marchas, bloqueos y concentraciones se han convocado en las principales calles de la capital del país, por lo que las autoridades recomiendan a los automovilistas anticipar su salida.

A diario, diferentes sectores de la población realizan protestas en vialidades importantes de la capital que provocan severas afectaciones viales y alteran la movilidad de los habitantes. Para evitar contratiempos, es fundamental conocer cuáles son los puntos críticos y los horarios previstos para las movilizaciones de hoy.

Si tienes que salir, en La Razón te compartimos el reporte detallado de cuáles son las marchas, bloqueos y concentraciones previstas para hoy en las distintas alcaldías de la CDMX.

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Manifestación por la desaparición de Fátima en la alcaldía Álvaro Obregón ı Foto: Cuartoscuro

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Si vas a salir, toma tus precauciones. Aunque las autoridades de la CDMX prevén solo una marcha para este miércoles 1 de julio, la circulación y el tráfico se verán afectados por algunas concentraciones programadas. A continuación, te compartimos los horarios y ubicaciones para que busques alternativas viales.

Ubicaciones de las concentraciones en CDMX

  • Colectivo “Hasta encontrarles” Ciudad de México: : Estación “Portales”, Línea 2 del Sistema de Transporte Colectivo Metro Calz. de Tlalpan y Calz. Sta. Cruz, Col. Portales Norte, Alc. Benito Juárez; lugar 2: Estación “Deportivo 18 de Marzo”, Líneas 3 del Sistema de Transporte Colectivo Metro Av. Insurgentes Norte, Col. Tepeyac Insurgentes, Alc. Gustavo A. Madero, desde las 06:30
  • Grupo acción revolucionaria: Palacio Nacional, Oficialía de partes de la Presidencia de la República Correo Mayor s/n., Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc, desde las 10:00
  • Familiares y amigos de joven desaparecido: Av. Tláhuac y Av. Acueducto, Col. Santiago Centro, Alc. Tláhuac, desde las 08:00
  • Colectivo “La comuna 4:20″: Glorieta Simón Bolívar Av. Paseo de la Reforma No. 41, Col. Guerrero, Alc. Cuauhtémoc, desde las 11:00
  • Colectiva “para todxs, todo”: Palacio de Bellas Artes Av. Juárez, Col. Centro, Alc. Cuauhtémoc, desde las 17:00

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