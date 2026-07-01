Obras públicas reducen vulnerabilidad de San Juan de Aragón, en GAM, ante tormentas

Antes de que amaneciera, brigadas de la Alcaldía Gustavo A. Madero ya trabajaban en las calles de San Juan de Aragón Sexta Sección para atender los encharcamientos provocados por las intensas lluvias. Al frente de las labores estuvo el alcalde Janecarlo Lozano, quien supervisó las acciones de desazolve y rebombeo de agua, en un operativo que movilizó a más de 500 trabajadores y más de 50 unidades especializadas.

De acuerdo con el alcalde la respuesta fue posible gracias a las obras hidráulicas que actualmente se desarrollan sobre la avenida 414, donde se sustituyen 1.5 kilómetros de tubería como parte de un proyecto integral para combatir las inundaciones que por años afectaron a esta zona del norte de la Ciudad de México.

La intervención forma parte de una inversión conjunta de 100 millones de pesos entre la alcaldía y la Secretaría de Gestión Integral del Agua (SEGIAGUA).

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Como complemento a estas obras, el gobierno local informó que adquirió tres megabombas y construye un nuevo cárcamo de bombeo, infraestructura que busca incrementar la capacidad de respuesta ante lluvias extraordinarias y reducir el riesgo de afectaciones para las familias.

Las autoridades reportaron que únicamente tres calles presentaron encharcamientos con espejos de agua y siete viviendas registraron ingreso de agua en sus patios, sin que se reportaran daños mayores. El alcalde destacó que, a diferencia del año pasado —cuando las labores de limpieza se extendieron durante 28 horas—, en esta ocasión los trabajos concluyeron en aproximadamente tres horas.

“Trabajamos desde muy temprano el rebombeo del agua en esta colonia y colonias aledañas; no tuvimos afectaciones mayores. El año pasado tuvimos una limpieza de 28 horas y en esta ocasión no fueron más de tres horas”, dijo el alcalde Janecarlo Lozano.

Además del despliegue operativo, la alcaldía instaló una carpa de atención ciudadana sobre la avenida 412 para recibir solicitudes de limpieza de viviendas y atender otras demandas vecinales.

Con estas acciones, el gobierno de Gustavo A. Madero busca reforzar su estrategia de atención inmediata ante emergencias, al tiempo que apuesta por obras de infraestructura de largo plazo para enfrentar una de las principales problemáticas urbanas de la demarcación.

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FGR