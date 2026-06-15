Alcaldía Gustavo A. Madero lanza el himno oficial para el Estadio GAM 2026.

La Alcaldía Gustavo A. Madero, gobernada por Janecarlo Lozano, presentó oficialmente “Eoo!”, el himno musical que acompañará la celebración de fútbol en el norte de la Ciudad de México.

La pieza musical se convertirá en la banda sonora del Estadio GAM 2026, una iniciativa impulsada por el alcalde Janecarlo Lozano para acercar el deporte, la cultura y el entretenimiento de manera gratuita a todas las familias de la demarcación.

El lanzamiento de este himno formó parte de la estrategia denominada “Mundial Social”, una política pública orientada a democratizar el acceso a los grandes eventos internacionales y garantizar que todas las personas puedan vivir la fiesta del futbol sin importar su condición económica.

Video de “Eoo!” retrata espacios emblemáticos de la alcaldía Gustavo A. Madero

La Voice Band, grupo latino encargado de interpretar la canción, reunió en la producción a más de 200 deportistas, artistas, bailarines, luchadores profesionales, trabajadores de la alcaldía y jóvenes talentos.

El video de la canción, que cuenta con más de 100 mil vistas en redes sociales, consiste en un recorrido visual por el territorio maderense.

Las imágenes retrataron espacios emblemáticos de la alcaldía como la Basílica de Guadalupe y el Cerro de Cuautepec. También mostraron los nuevos territorios de paz creados por la actual administración para la convivencia y bienestar de niñas, niños y jóvenes: los EDEN’es Juventino Rosas y Mestizaje.

La producción reflejó la riqueza cultural y humana de Gustavo A. Madero al mostrar la vida cotidiana de la demarcación a través de sus mercados, tianguis, escuelas, deportivos, plazas públicas y calles. Los protagonistas de la filmación son vecinos de todas las edades, campeones juveniles de boxeo, gimnastas, bailarines de danza folclórica y exponentes de nuevas expresiones urbanas.

Esta iniciativa musical se sumó a los esfuerzos realizados por la administración local para construir Territorios de Paz, mediante la recuperación de espacios públicos, el fortalecimiento de actividades culturales y deportivas, y la generación de entornos seguros que promuevan la convivencia comunitaria.

⚽🏟️✨ ESTADIO GAM 2026: DONDE LOS SUEÑOS COBRAN VIDA ✨🏟️⚽



En Estadio GAM 2026 vivimos la pasión del fútbol en familia, compartiendo emociones, alegría y momentos que nos unen como comunidad. 💚⚽



🙌✨ ¡La historia ya comenzó y la emoción apenas empieza!#EstadioGAM2026 pic.twitter.com/8sb4WIfElJ — Alcaldía Gustavo A. Madero (@TuAlcaldiaGAM) June 11, 2026

Artistas confirmados para el Estadio GAM 2026

Durante los 39 días que durará el Estadio GAM 2026 en la explanada de la demarcación, las familias podrán disfrutar gratuitamente de transmisiones mundialistas, actividades recreativas, feria y una cartelera artística.

Las presentaciones musicales de primer nivel incluirán a artistas como Majo Aguilar, Aczino, Banda El Mexicano y Uzielito Mix, quienes convertirán a la alcaldía en el epicentro de la celebración en el norte de la capital del país.

⚽💙 ¡Vive la emoción de #EstadioGAM2026! 🎉



Disfruta de conciertos, lucha libre, freestyle, sonideros y la Gran Final del Mundial en un espacio para toda la familia. 🙌✨#LaFiestaDeLaFamilia #GAM #EnGAMSeViveLaGloria pic.twitter.com/4QmUqdCMAt — Alcaldía Gustavo A. Madero (@TuAlcaldiaGAM) June 13, 2026

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JVR