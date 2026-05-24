Janecarlo Lozano asume la presidencia de la CONAMM con respaldo nacional

Janecarlo Lozano rinde protesta como nuevo presidente nacional de la CONAMM, acompañado por la Jefa de Gobierno, Clara Brugada.

En una demostración de fuerza política pocas veces vista en el municipalismo nacional, el alcalde de Gustavo A. Madero, Janecarlo Lozano, asumió la presidencia nacional de la Confederación Nacional de Municipios de México (CONAMM) arropado por más de 400 alcaldes y alcaldesas, ministros, legisladores, representantes del Gobierno federal y líderes empresariales, consolidándose como uno de los principales operadores políticos de Morena en el país y como una figura clave en la construcción de la agenda territorial rumbo a la nueva etapa de la transformación encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

La toma de protesta del alcalde capitalino se convirtió en uno de los encuentros municipalistas más importantes de los últimos años, no sólo por la magnitud de la convocatoria, sino por el mensaje político de unidad que reunió a representantes de distintos poderes e instituciones del país bajo un mismo objetivo: fortalecer el papel de los municipios como eje de gobernabilidad y desarrollo nacional.

La ceremonia tuvo como anfitriona a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, quien reconoció públicamente el liderazgo y la capacidad política de Janecarlo Lozano para encabezar una agenda nacional desde lo local.

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Más de 400 alcaldes del país respaldan el nuevo liderazgo municipal de Janecarlo Lozano en la Ciudad de México. ı Foto: CONAMM

“Como alcalde es un gran servidor público profesional, comprometido y eficiente, así que estoy segura que va a desempeñarse con gran compromiso encabezando esta gran tarea que tiene al servicio de los municipios de este país”, expresó Clara Brugada ante cientos de autoridades municipales reunidas en la capital.

La CONAMM, considerada la organización municipalista más grande de México y conformada por 2 mil 494 gobiernos locales de todas las fuerzas políticas, inició así una nueva etapa enfocada en la coordinación institucional entre municipios y en la construcción de acuerdos nacionales para atender las demandas ciudadanas desde el territorio.

En el evento estuvieron presentes los ministros Giovanni Azael Figueroa, Yasmín Esquivel y Arístides Rodrigo Guerrero, quienes coincidieron en la necesidad de fortalecer el federalismo y otorgar mayores herramientas a los gobiernos locales para enfrentar los desafíos nacionales.

También acudió el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, Rafael Guerra Álvarez; la Premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú; legisladores federales, líderes de bancadas de Morena en la Cámara de Diputados y diputados del Congreso de la Ciudad de México.

Uno de los aspectos que más llamó la atención fue la capacidad de operación política de Janecarlo Lozano, quien logró reunir en un mismo presidium a senadores, representantes del Gobierno de México y al presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), en una señal de interlocución política que trasciende el ámbito local.

Durante el encuentro también se refrendó el respaldo institucional a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el compromiso de los gobiernos municipales para acompañar la defensa de la soberanía nacional y consolidar la transformación del país desde las comunidades.

En su primer mensaje como presidente nacional de la CONAMM, Janecarlo Lozano aseguró que inicia una nueva etapa para el municipalismo mexicano, basada en la unidad, la cercanía con la ciudadanía y el fortalecimiento de los gobiernos locales.

“México se construye desde sus municipios. Hoy las presidentas y presidentes municipales alzamos la voz para defender a nuestra gente, fortalecer nuestras comunidades y construir un país más fuerte y más unido”, afirmó.

El alcalde de Gustavo A. Madero sostuvo que los municipios deben convertirse en protagonistas de la transformación nacional y adelantó que la nueva dirigencia de la CONAMM iniciará recorridos por todo el país para construir una agenda nacional municipalista que permita atender de manera coordinada temas de seguridad, desarrollo social, servicios públicos e infraestructura.

Con este nombramiento, Janecarlo Lozano no sólo fortalece su proyección política a nivel nacional, sino que coloca a la Gustavo A. Madero como uno de los principales referentes del nuevo liderazgo municipal en México, respaldado por una estructura territorial que agrupa a miles de gobiernos locales y que ahora buscará consolidar una agenda común para el país.

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