Más de 400 ediles cierran filas con Janecarlo Lozano

Arropado por más de 400 alcaldes y alcaldesas, ministros, legisladores, representantes del Gobierno federal y líderes empresariales, el alcalde de Gustavo A. Madero, Janecarlo Lozano Reynoso, asumió la presidencia nacional de la Confederación Nacional de Municipios de México (Conamm).

Este liderazgo lo consolida como uno de los principales operadores políticos de Morena en el país y como figura clave en la construcción de la agenda territorial rumbo a la nueva etapa de la transformación encabezada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

La toma de protesta del funcionario capitalino se convirtió en uno de los encuentros municipalistas más importantes de los últimos años, no sólo por el alcance de la convocatoria, sino por el mensaje político de unidad que congregó a representantes de distintos poderes e instituciones del país bajo un mismo objetivo: fortalecer el papel de los municipios como eje de gobernabilidad y desarrollo nacional.

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El Buró Ejecutivo de la Conferencia Nacional de Municipios de México tomó protesta el pasado 22 de mayo. ı Foto: Especial

El Dato: La dirigencia nacional de la Conamm anunció una gira por todos los municipios del país para construir una agenda que fortalezca la coordinación de todas las fuerzas políticas.

La ceremonia tuvo como anfitriona a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, quien reconoció públicamente el liderazgo y la capacidad política de Lozano Reynoso para encabezar una agenda nacional impulsada desde el ámbito local.

“Como alcalde es un gran servidor público: profesional, comprometido y eficiente; así que estoy segura que va a desempeñarse con gran compromiso encabezando esta gran tarea que tiene al servicio de los municipios de este país”, expresó Clara Brugada, ante cientos de autoridades municipales, estatales y federales reunidas en la convención.

La Conamm, considerada la organización municipalista más grande de México y conformada por dos mil 494 gobiernos locales de todas las fuerzas políticas, inició así una nueva etapa enfocada en la coordinación institucional entre municipios y en la construcción de acuerdos nacionales para atender las demandas ciudadanas desde el territorio.

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada (c.), encabezó la ceremonia acompañada de miembros de los tres Poderes de la Unión. ı Foto: Especial

En el evento estuvieron presentes los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Giovanni Azael Figueroa, Yasmín Esquivel y Arístides Rodrigo Guerrero, quienes coincidieron en la necesidad de fortalecer el federalismo y otorgar mayores herramientas a los gobiernos locales para enfrentar los desafíos nacionales.

También acudió el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, Rafael Guerra Álvarez; la Premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú; legisladores federales y los líderes de las bancadas de Morena en la Cámara de

Diputados y en el Congreso de la Ciudad de México, así como otros legisladores.

9 propuestas hizo Brugada para los gobiernos locales

Uno de los aspectos que llamó la atención en este encuentro fue la capacidad de convocatoria y de operación política de Janecarlo Lozano, quien logró reunir en un mismo presídium a senadores, representantes del Gobierno de México y al presidente del Consejo Coordinador Empresarial, José Medina Mora, en una señal de interlocución política que trasciende el ámbito local.

Durante el encuentro también se refrendó el respaldo institucional a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el compromiso de los gobiernos municipales para acompañar la defensa de la soberanía nacional y consolidar la transformación del país desde las comunidades.

Como presidente nacional de la Conamm, Janecarlo Lozano aseguró que inicia una nueva etapa para el municipalismo mexicano, basada en la unidad, la cercanía con la ciudadanía y el fortalecimiento de los gobiernos locales.

“México se construye desde sus municipios. Hoy las presidentas y presidentes municipales alzamos la voz para defender a nuestra gente, fortalecer nuestras comunidades y construir un país más fuerte y más unido”, expresó.

janecarlo Lozano, al tomar posesión como presidente de la Conamm, afirmó que reforzarán a los gobiernos locales. ı Foto: Especial

El alcalde de Gustavo A. Madero sostuvo que los municipios deben convertirse en protagonistas de la transformación nacional y adelantó que la nueva dirigencia de la Conamm iniciará recorridos por todo el país para construir una agenda nacional municipalista que permita atender de manera coordinada y directa los temas más sensibles para la sociedad relacionados con la seguridad, el desarrollo social, los servicios públicos y la infraestructura.

Con este nombramiento, Janecarlo Lozano coloca a la alcaldía Gustavo A. Madero como uno de los principales referentes del nuevo liderazgo municipal en México y fortalece su proyección política a nivel nacional, respaldado por una estructura territorial que agrupa a miles de gobiernos locales y que ahora buscará consolidar una agenda común de gobiernos locales fortalecidos desde el territorio ciudadano para el país.