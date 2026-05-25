Adelanta CNTE movilizaciones hoy

Integrantes de la CNTE se manifiestan en en Zócalo, el pasado 15 de mayo.

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) se prepara para una jornada de movilizaciones que se intensificará en los próximos días, en el marco del paro nacional acordado para el 1 de junio por la Asamblea Nacional Representativa (ANR). Sin embargo, algunos contingentes han decidido adelantar sus acciones desde el 25 de mayo.

La sección 22 de Oaxaca será una de las primeras en movilizarse, al acordar el envío de aproximadamente 20 por ciento de sus 80 mil agremiados a la Ciudad de México para instalar un plantón en el Zócalo a partir de hoy, a pesar de la megainstalación del Fan Fest del Mundial de Futbol 2026 en la plancha principal.

En este contexto, secciones de otros estados, como Zacatecas y Chiapas, también han confirmado su adhesión al movimiento, incorporando demandas locales a las exigencias nacionales.

En el caso de Zacatecas, los dirigentes de las secciones 34 y 58 del SNTE, Filiberto Frausto Orozco y Marcelino Rodarte Hernández, señalaron que es probable que antes del 31 de mayo se adelante el paro en las más de tres mil 500 escuelas que integran ambas secciones.

A nivel nacional, la convocatoria de la CNTE se mantiene para el 1 de junio, fecha en la que se prevé una marcha masiva en la CDMX del Ángel de la Independencia al Zócalo, donde se instalará el plantón nacional y desde el cual buscarán establecer una mesa de diálogo directo con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Las principales demandas del magisterio incluyen la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007 y de la reforma educativa. En el caso de Zacatecas, los dirigentes sindicales también han incorporado exigencias relacionadas con los sistemas de pensiones estatales.