Chocan madres buscadoras y policías en manifestación frente a Metro Ermita | VIDEO

Reportan altercado entre buscadoras y policías en calzada de Tlalpan, al sur de CDMX.

Un grupo de manifestantes, principalmente madres buscadoras, se vio envuelto en un altercado durante una manifestación que se registró este martes frente a la estación Ermita del Metro de la Ciudad de México, sobre calzada de Tlalpan.

La tarde de este martes, colectivos de familias buscadoras se concentraron en diversos puntos de la Ciudad de México, entre ellos la calzada de Tlalpan, entre las estaciones Ermita y Portales del Metro CDMX.

#PrecauciónVial | Cerrada la circulación de Calzada de Tlalpan con dirección al Sur a partir de Ramos Millan, por manifestantes a la altura de Eje 8 Sur. #AlternativaVial Andrés Molina Enríquez y Av. División del Norte. pic.twitter.com/mXhLeK2Dck — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) June 30, 2026

Sin embargo, de acuerdo con reportes de medios locales, alrededor del mediodía la manifestación fue interrumpida por un altercado entre los manifestantes y un grupo de policías.

En los videos, se observa que los manifestantes intentan romper el cerco marcado por los agentes capitalinos. Se aprecian jaloneos, empujones, gritos, insultos y hasta intentos de arrebatar las mantas con las que las familias se manifestaron.

Incluso, en los videos se escuchan gritos como: “¡¿Así tratan a las madres buscadoras?!” y “¡Calmas a tu pu… ma…!”.

Aunque se desconocen los motivos de este altercado, el mismo ocurre el mismo día en que se espera una alta afluencia sobre esta avenida, así como en otras del sur de la Ciudad de México, por la asistencia de aficionados al partido de México vs Ecuador del Mundial 2026, que se jugará en el Estadio Ciudad de México.

Las familias intentaban colocarse en la vialidad para visibilizar sus demandas cuando fueron agredidas por policías capitalinos.



🗣️ "Ahorcaron a un padre que está buscando a Ollín Hernández; les impidieron desplegar su manifestación", reportó Nancy Peralta de @TequioDigital pic.twitter.com/wD7zLtHe2n — RETA | Red Trinacional Antimundial (@RetaAlMundial) June 30, 2026

De acuerdo con la convocatoria, las familias buscadoras intentaban bloquear el paso por avenida Tlalpan para jugar una “cascarita contra el olvido”, una forma de manifestación que implica cerrar vialidades para jugar fútbol con una causa social, que se ha vuelto popular en el contexto de la Copa Mundial de la cual la CDMX es sede.

Se espera que, en las próximas horas, se brinde más información sobre esta protesta y el altercado con los policías.

Otras manifestaciones convocadas por la misma causa en la Ciudad de México son:

Concentración del colectivo Hasta Encontrarles : Estación “Deportivo 18 de Marzo” de las Líneas 3 del Metro (Av. Insurgentes Nte., Col. Tepeyac Insurgentes, Alc. Gustavo A. Madero) a las 07:30

Colectivo “Glorieta de las y los Desaparecidos” : En la Glorieta del Ahuehuete (Av. Paseo de la Reforma y Niza, Col. Juárez, Alc. Cuauhtémoc) a las 15:00

Colectivo Luciérnagas Buscadoras: En Calzada de Tlalpan y Ermita Iztapalapa, Col. Portales Sur, Alc. Benito Juárez, a las 12:00. (Nota: realizarán un evento de protesta y no se descarta la afectación de vialidades)

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