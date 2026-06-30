Localizan sin vida a Fátima Ozoara Cid; presunto responsable es detenido

Fátima Ozoara Cid, una joven enfermera de 20 años que desapareció al salir de su trabajo el pasado 21 de junio, fue localizada sin vida días después en el municipio de Ocuilan, Estado de México.

De acuerdo con la Fiscalía capitalina, la víctima era auxiliar de enfermería en un centro de trabajo ubicado en la colonia Olivar de los Padres, alcaldía Álvaro Obregón, donde fue vista por última vez el 21 de junio. Su familia alertó a las autoridades al percatarse de que no regresó a su domicilio.

Según sus familiares, Fátima salió de su trabajo en el Centro Libanés alrededor de las 08:00 horas del 21 de junio, luego de concluir una guardia de enfermería. Tras su desaparición, la Fiscalía capitalina y la Comisión de Búsqueda de Personas local activaron la ficha de búsqueda para localizarla.

De acuerdo con esa ficha, Fátima tenía tez morena clara, cabello negro, medía 1.62 metros de estatura, contaba con una cicatriz en el codo izquierdo y un tatuaje de una mariposa roja en el abdomen.

🔴Localizan sin vida a Fátima Ozoara



La Fiscalía de la Ciudad de México informó el hallazgo del cuerpo de la joven de 20 años que había sido reportada como desaparecida en la alcaldía Álvaro Obregón.



Las autoridades detuvieron en flagrancia a un hombre identificado como Joel… pic.twitter.com/3TT0Yf010x — Azucena Uresti (@azucenau) June 30, 2026

Como parte de las labores de búsqueda, autoridades de la Ciudad de México, el Estado de México y Morelos establecieron un polígono de interés en una zona limítrofe entre ambas entidades.

Derivado de estos trabajos fue localizado el cuerpo de una mujer joven con señas particulares de Fátima en el paraje Ojo de Agua, sobre la carretera Santa Martha-Cuernavaca, en el municipio de Ocuilan, Estado de México.

El 29 de junio, familiares y amigos de Fátima bloquearon los carriles centrales y laterales de Periférico Sur con pancartas y fotografías de la joven para exigir a la Fiscalía capitalina y al Gobierno federal agilizar las labores de búsqueda.

La protesta se prolongó durante casi tres horas y concluyó después de que los manifestantes acordaron establecer mesas de diálogo con las autoridades responsables de la investigación.

🔴 La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó la detención de Joel Ricardo "N", presunto implicado en la desaparición de Fátima Ozoara Cid, una joven enfermera de 20 años que desapareció al salir de su trabajo el pasado 21 de junio y fue localizada sin vida… pic.twitter.com/3VpMyut99M — La Razón de México (@LaRazon_mx) June 30, 2026

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó la detención de Joel Ricardo “N”, señalado por su probable participación en la desaparición, de acuerdo con los informes, fue detenido en flagrancia el 23 de junio, un juez de control calificó como legal la detención y el Ministerio Público le imputó el delito de desaparición cometida por particular agravada.

La defensa solicitó la duplicidad del término constitucional, por lo que la audiencia continuará este martes a las 14:30 horas, cuando se determinará si es vinculado a proceso; mientras tanto, Joel Ricardo “N” permanece en prisión preventiva oficiosa.

Fue a través de investigaciones, entrevistas y videograbaciones que la Fiscalía capitalina pudo establecer la probable participación de Joel Ricardo “N” en los hechos.

La Fiscalía capitalina señaló vía un comunicado que brindó acompañamiento a la familia para el reconocimiento del cuerpo en el Servicio Médico Forense del Estado de México y aseguró que continuará las investigaciones, en coordinación con las autoridades mexiquenses y de Morelos, para esclarecer los hechos y fortalecer la acusación contra Joel Ricardo “N”, señalado como probable responsable.

LOCALIZAN SIN VIDA A FÁTIMA EN #Edomex



Fátima Ozoara Cid Vázquez de 20 años, estudiante y auxiliar de enfermería, desapareció en la alcaldía Álvaro Obregón #CDMX el pasado 22 de junio.



Salió de trabajar y no volvió a casa.



Días después fue detenido un hombre presuntamente… pic.twitter.com/blFI9qISkq — Itzel Cruz Alanís (@i_alaniis) June 30, 2026

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