Lidera Iztapalapa en la ciudad con 383 quejas contra sus funcionarios

La alcaldía Iztapalapa, que encabeza la morenista Aleida Alavez Ruiz, se convirtió en la alcaldía número uno en el incremento de denuncias por presuntas irregularidades contra sus funcionarios, al pasar de 192 quejas en 2023 a 383 durante 2025, de acuerdo con la Secretaría de la Contraloría General local.

Los datos entregados vía transparencia por la dependencia capitalina a La Razón muestran que los casos reportados el año pasado colocaron a la actual administración guinda como la más irregular que ha tenido la zona en los últimos cinco años.

El Dato: La Razón informó en enero pasado que la alcaldía Iztapalapa tiene en el abandono el Parque Cuitláhuac Norte, lo que causa inconformidad a vecinos.

En este periodo, 2021, tras la pandemia de Covid-19, fue el año con menos denuncias contra funcionarios, con sólo 87 casos y un año después la cifra aumentó a 246. Para 2023 las quejas ciudadanas disminuyeron a 192, pero a partir de ese momento aumentaron a 221 en 2024 y a 383, en 2025, la cifra más alta registrada.

TE RECOMENDAMOS: La Selección enfrenta a Ecuador Otra vez el Centro vive la Ley Seca por el Tri

El director general de Gobierno y Seguridad Ciudadana de Iztapalapa, Mucio Israel Hernández Guerrero, explicó en entrevista que el aumento de los reportes en contra de servidores y funcionarios de la demarcación son por la implementación de tres mecanismos centrales implementados desde octubre de 2024: un comité de ética, más herramientas de denuncia y campañas para incentivar los reportes.

21 meses al frente de Iztapalapa tiene Aleida Alavez

“Una de las cosas por la que se incrementa el número de denuncias es por los mecanismos que haces que se han implementado para que haya más denuncias. Generalmente muchas cosas pasan en la administración, pero generalmente no se denuncian, pero si incentivas el asunto, se te van a incrementar”, mencionó.

Al respecto, el especialista en derecho administrativo, Carlos Alberto Hernández, expuso que esta situación ocurre porque, en zonas muy pobladas, los servidores locales no siempre tienen la capacitación pertinente para atender a grandes volúmenes operativos, lo cual conlleva a un mal ejercicio del cargo público.

50 indagatorias por delitos de servidores hubieron en mayo

“No es lo mismo trabajar 200 atenciones, que tener que atender 20. En la mayoría de alcaldías no hay ni capacitación adecuada ni personal suficiente para atender a las personas. De primeras, con eso ya desencadenaste los reportes por mala atención y otras cosas.

“Ya en el otro extremo, si el personal de ventanillas comete errores por cansancio, por disgusto, por estrés, ellos sí son los responsables, pero de arriba tampoco les están dando las condiciones para facilitar su trabajo”, cuestionó el experto.

La situación contrasta con la de 2024, cuando Iztapalapa era la quinta demarcación con más irregularidades, pero en el primer año de gobierno de Alavez Ruiz se colocó en la segunda posición de denuncias contra funcionarios y servidores.

RECLAMOS CIUDADANOS ı Foto: Especial

La Secretaría de la Contraloría General capitalina también informó a este diario que, si bien se registraron 383 querellas en contra del personal de la demarcación, ésta sólo sancionó a tres.

“Lo que pasa es que a veces, cuando hay un mecanismo de denuncia, o sea, tú tienes el derecho a denunciar, no necesariamente eso quiere decir que se haya cometido una transgresión, es decir, tú denuncias, se hacen las licencias adecuadas y se ve si hay o no elementos para generar un mecanismo de sanción”, aclaró Hernández Guerrero sobre por qué Iztapalapa no sanciona regularmente a sus empleados.

A diferencia de esta situación, en Azcapotzalco, por ejemplo, las autoridades sancionaron 45 de los 207 servidores y funcionarios denunciados por algún acto indebido, lo que equivale a 21.7 por ciento. La alcaldía de Alavez Ruiz hizo lo propio en 0.7 por ciento de los casos.

Alberto Hernández consideró que esto podría reflejar una presunta intención por ocultar supuestos actos irregulares que, en varias ocasiones, representan afectaciones a la imagen de una administración.

“Lo que pasa es que, yo no te puedo decir que, en Iztapalapa, sí quieran esconder lo que pasa. No me consta, pero los datos te dan indicios.

“Sí puede ser sospechoso que, de 383 quejas, sólo una, dos o tres sean procedentes y eso te dice que hay de tres sopas: el Gobierno sí tiene razón y su gente se porta bien, están maquillando denuncias que sí proceden como si fueran improcedentes, o no le dan al ciudadano las opciones para ir contra el funcionario que abusa o no trabaja bien”, externó.

En una revisión, La Razón observó en algunos contratos adjudicados por la demarcación morenista inconsistencias que obtuvieron el visto bueno de servidores públicos y podrían corroborar la problemática que Iztapalapa enfrenta con sus trabajadores.

Por ejemplo, en un contrato firmado por más de 84 mil pesos de número IZTP/DGA/AD/098/2025, el director general de Administración de la alcaldía, Juan Carlos Reséndiz López, adquirió vía adjudicación directa 20 cajas con cinco mil conos de papel para beber agua en tres mil 650 pesos cada una, pese a que en Mercado Libre el precio de la misma es de mil 216 pesos.

Pero este tipo de casos son únicamente algunos de los hechos que la ciudadanía de Iztapalapa puede denunciar, ya que también está la falta de atención del personal de la alcaldía, actos de corrupción para llevar a cabo algún trámite, entre otros.