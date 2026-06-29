Una de cada 4 personas LGBTIQ+ en CDMX no revela su identidad por miedo

En la Ciudad de México, poco más de una de cada cuatro personas de la población LGBTIQ+ opta por no revelar su identidad de género debido a temor o represalias en su contra, de acuerdo con el especialista en apoyo legal a grupos vulnerados, Eduardo May Zariñana.

Durante una ponencia en las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), el abogado por la Universidad Veracruzana reveló que esta situación es un impedimento para que esta población ejerza sus derechos.

“Esta es una cifra muy triste porque a veces no hay nadie que conozca la identidad de género de algunas de estas personas. Sobre todo porque las personas de la comunidad ya sufren violencia, hostigamiento, discriminación , exclusión, estigmatización. Sumarle esto, es aún más difícil para ellos”, aseveró.

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Marcha del orgullo LGBTTTIQ+. ı Foto: Cuartoscuro

Sin embargo, no es el único obstáculo que enfrentan, ya que dentro de los círculos familiares, íntimos o amistosos, las cifras de revelación de identidad son bajas.

Como muestra, el especialista expuso que solo el 41.3 por ciento de las madres de una persona LGBTIQ+ están al tanto de la identidad de sus hijos. Asimismo, apenas el 32.4 por ciento de amigos y amigas conocen su verdadera identidad. Lo anterior indica que el 67.6 restante desconoce realmente con quién está tratando.

En lo que refiere a los hermanos y hermanas de esta población históricamente vulnerada, solo el 29.4 por ciento tienen conocimiento de que crecieron con una persona no binaria.

Incluso, en 26.5 por ciento de los casos, los esposos y esposas de esta comunidad tampoco tienen conocimiento de que las personas con las que comparten intimidad no se consideran hombres o mujeres.

Estas cifras llevaron a Eduardo May a reflexionar sobre las condiciones en las cuales, viven cientos de personas, quienes no sólo afrontan prohibiciones a nivel estructural, sino que también enfrentan una suerte de violencia silenciosa por transgredir su propia libertad .

“Es un reto con el que tenemos que trabajar. Primeramente, es el Estado el que tendría que establecer nuevos mecanismos de socialización para estos grupos. No siempre se hace, pero también hay una responsabilidad social en cada uno de nosotros. En entender que la otredad es algo completamente normal y tuvimos que asimilarlo hace mucho tiempo”, concluyó.

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cehr