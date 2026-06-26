Sin sentencia, 35% de detenidos LGBT+

AL MENOS 35 por ciento de la población LGBTTTTIQ+ que está en prisión preventiva en la Ciudad de México, permanece sin sentencia, sostuvo la presidenta de Almas Cautivas, A.C., Ari Vera.

La activista dijo a La Razón refirió que dos de los factores fundamentales que provocan el ingreso de estas personas a prisión preventiva o que obstaculizan la obtención de una sentencia, son la falta de certeza jurídica y la ausencia de documentación de algún bien raíz.

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“Recientemente, tratamos el caso de una chica trans, quien fue acusada por un tema de robo simple. Aparte, es una persona trans indígena. A ella la acusaron de robar una cartera por una confusión.

“Una jueza le dictó prisión preventiva, porque no pudo demostrar que tenía una casa o vivía en ciudad. A eso se enfrentan muchas personas”, explicó la defensora de derechos humanos.

De acuerdo con la activista, muchas de estas personas enfrentan acusaciones por robo agravado o robo simple, pero sería un error catalogarlas como delincuentes en una primera instancia.

Además, Ari Vera mencionó que el hecho de que tres de cada 10 personas LGBTTTIQ+ estén en prisión aún sin sentencia es un factor que también las expone a problemáticas como las agresiones físicas o verbales en estos centros.

En el marco de la edición 48 de la Marcha del Orgullo LGBTTTIQ+ de la Ciudad de México, que se llevará a cabo mañana, la presidenta de Almas Cautivas, A.C., confirmó que en los últimos cinco años disminuyeron entre 50 y 60 por ciento las agresiones a este sector de la población en reclusión.

Ari Vera explicó que es fundamental democratizar el acceso al sistema de justicia en la ciudad, ya que la mayoría de las personas de la población LGBTTTIQ+ no logra defenderse, ejercer sus derechos u obtener una sentencia durante su primer año de proceso judicial.