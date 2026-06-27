Asisten 550 mil personas a Marcha del Orgullo LGBT+ en la CDMX; concluye con saldo blanco

Asisten más de 550 mil personas a la Marcha del Orgullo en la Ciudad de México.

Alrededor de 550 mil personas asistieron este sábado a la 48 edición de la Marcha del Orgullo LGBTTTINB+ en la Ciudad de México, que concluyó con saldo blanco, según informó la Secretaría de Gobierno.

De acuerdo con autoridades capitalinas, la movilización de diversidad sexual transcurrió “en un ambiente de libertad y respeto”, en el marco del Día Internacional del Orgullo, que se conmemora cada 28 de junio.

Bajo el lema “Ante los ojos del mundo: mi lucha es tu lucha ¡Igualdad, paz y solidaridad!”, miles de integrantes de la comunidad, así como aliados y aliadas, comenzaron a congregarse desde antes del mediodía en las inmediaciones del Ángel de la Independencia para recorrer Paseo de la Reforma y avenida Juárez con dirección al Zócalo de la Ciudad de México.

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▶️ #VIDEO | 🌈🇲🇽 Arranca la 48ª Marcha del Orgullo LGBT+ en la CDMX, con el Paseo de la Reforma como punto central de una jornada de visibilidad, celebración y lucha por la diversidad.



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Además del recorrido principal, la jornada estuvo acompañada por actividades culturales en distintos puntos del Centro Histórico, entre las que destacaron bodas colectivas y presentaciones musicales de artistas como Kenia Os, quien fue coronada Reina del Pride 2026.

Para acompañar la jornada, la Secretaría de Gobierno informó que desplegó un operativo especial para evitar la venta y consumo de bebidas alcohólicas en espacios públicos, y que derivó en el aseguramiento y destrucción de más de 29 mil latas de cerveza, además de 178 botellas de bebidas destiladas y 200 bolsas con preparados alcohólicos comercializados de manera irregular en las inmediaciones de Paseo de la Reforma y avenida Juárez.

▶️ #VIDEO | 🌈🚗✨ Los carros alegóricos ya recorren Paseo de la Reforma en el marco de la 48ª Marcha del Orgullo LGBT+ en la CDMX, llenando la avenida de color, música y celebración.

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Personal de la dependencia también decomisó alrededor de 330 cervezas y una botella de tequila en el Zócalo; además, realizaron una remisión relacionada con venta de alcohol en la vía pública.

Previamente, el secretario de Gobierno, César Cravioto Romero, indicó que el procedimiento consistió en destruir y vaciar en el momento las bebidas aseguradas durante los recorridos en los que participaron 120 elementos de la Subsecretaría de Programas de Alcaldías y Reordenamiento de la Vía Pública (SPARVP).

#BoletínDePrensa | 📝 La #SECGOB informa:



Concluye con saldo blanco la 48 Marcha del Orgullo LGBTTTINB+ en la Ciudad de México.



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Elementos de la SSC participan por primera vez en Marcha del Orgullo

En paralelo, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) implementó un dispositivo vial con 260 elementos de tránsito, apoyados de 21 patrullas, 10 motopatrullas y cinco grúas para facilitar cortes y desvíos a la circulación en las vialidades afectadas por el recorrido.

La corporación también tuvo una participación inédita dentro de la movilización al integrarse, por primera vez, con un carro alegórico conformado por policías pertenecientes a la comunidad LGBTTTIQ+.

▶️ #VIDEO |🌈🚓 Elementos de seguridad acompañan la 48ª Marcha del Orgullo LGBT+ sobre Paseo de la Reforma en la CDMX, en una jornada que avanza entre color, música y participación ciudadana. 🏳️‍🌈

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Mientras algunos contingentes arribaron al Zócalo, sobre Eje Central Lázaro Cárdenas, a la altura del Palacio de Bellas Artes, continuaron las actividades culturales, con artistas como María Daniela y su Sonido Lasser, Regina Orozco y Verónica Castro.

Brugada dedica mensaje a la comunidad LGBT+

Con motivo de la conmemoración, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, dedicó un mensaje de apoyo a la comunidad LGBTTTINB+ en el que afirmó que la Ciudad de México continuará ampliando espacios de reconocimiento y ejercicio de derechos.

“Los derechos humanos no se negocian. La dignidad no se consulta. La libertad no se condiciona. Frente al odio, más derechos. Frente a la intolerancia, más libertad. Y frente a cualquier intento de retroceso, más transformación”, expresó la mandataria en la red social X.

Cada 28 de junio conmemoramos el Día Internacional del Orgullo LGBTTTIQ+, una lucha que nació hace más de medio siglo, cuando un grupo de personas valientes decidió enfrentar la persecución y la violencia homofóbica, rompiendo el silencio y abriendo el camino hacia uno de los… pic.twitter.com/yzstr2p0LV — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) June 28, 2026

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