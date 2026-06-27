Gobierno de México refrenda compromiso con los derechos de la diversidad en el Día del Orgullo

En el marco del Día Internacional del Orgullo LGBTTTIQ+, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, reafirmó el compromiso del Gobierno de México para garantizar el respeto a los derechos de las personas de la diversidad sexual y de género.

A través de sus redes sociales, la funcionaria señaló que la administración federal trabaja para que todas las personas puedan vivir “con libertad, dignidad y sin miedo a ser quien es”, al tiempo que reiteró que la igualdad y la no discriminación forman parte de las acciones impulsadas por el Gobierno de México.

“En el marco del Día Internacional del Orgullo #LGBTTTIQ+, refrendamos nuestro compromiso para que cada persona pueda vivir feliz con libertad, dignidad y sin miedo a ser quien es”, escribió.

En el marco del Día Internacional del Orgullo #LGBTTTIQ+, refrendamos nuestro compromiso para que cada persona pueda vivir feliz con libertad, dignidad y sin miedo a ser quien es. 🏳️‍🌈



Desde el @GobiernoMX trabajamos para que el respeto, la igualdad y la no discriminación sean una… pic.twitter.com/p5xULHWiJB — Rosa Icela Rodríguez Velázquez (@rosaicela_) June 27, 2026

Asimismo, destacó que desde el Gobierno de México se impulsa una agenda enfocada en hacer del respeto, la igualdad y la no discriminación una realidad para todas las personas.

“Desde el Gobierno de México trabajamos para que el respeto, la igualdad y la no discriminación sean una realidad para todas, todos y todes. El orgullo también se construye garantizando derechos”, agregó la titular de Gobernación.

El pronunciamiento de la secretaria de Gobernación se dio en una jornada dedicada a visibilizar la lucha por la igualdad, el reconocimiento de derechos y la erradicación de la discriminación hacia las personas de la diversidad sexual y de género.

¿A qué hora inicia la Marcha del Orgullo LGBT+ 2026 en la CDMX?

En el marco del Día Internacional del Orgullo LGBTTTIQ+, este sábado también se realizarán marchas y actividades en distintas ciudades del país, siendo la movilización de la Ciudad de México una de las más numerosas de América Latina.

En la capital del país, la concentración de contingentes está prevista a partir de las 10:00 horas en el Ángel de la Independencia, mientras que el inicio del recorrido se espera alrededor de las 11:30 horas. La ruta contempla avanzar por Paseo de la Reforma, Avenida Juárez y la calle 5 de Mayo hasta llegar al Zócalo capitalino.

La movilización reunirá a colectivos, organizaciones civiles, activistas y miles de asistentes para visibilizar las demandas de la comunidad de la diversidad sexual, en una jornada que también coincide con la realización de la Copa Mundial de la FIFA 2026, por lo que las autoridades implementaron un operativo especial de movilidad en la zona centro de la Ciudad de México.

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MSL