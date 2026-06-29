Caen 2 menores con armas largas y droga en la alcaldía Cuauhtémoc, en CDMX.

Dos menores de edad fueron detenidos por efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) en la colonia Morelos, alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México. Los implicados fueron capturados en posesión de dos armas de fuego largas, aproximadamente dos kilogramos de aparente marihuana y un chaleco antibalas.

La detención ocurrió después de trabajos de vigilancia desplegados para combatir la incidencia delictiva en la zona centro de la capital, donde presumiblemente operan como parte de un grupo criminal local, en pleno Mundial 2026.

Así detuvieron a los 2 menores

La captura de los menores de edad se registró mientras los oficiales de la SSC realizaban un recorrido de seguridad sobre la calle Caridad, a la altura de la calle Florida.

Durante el patrullaje, los agentes observaron a los dos jóvenes manipulando las armas de fuego en la vía pública de la Ciudad de México.

Al percatarse de la presencia de las patrullas, los sospechosos intentaron evadir a la autoridad e ingresaron a una vecindad del sector.

Ante la flagrancia de un probable hecho delictivo, el personal policial ingresó al área común del inmueble para darles alcance.

En el sitio, los uniformados lograron interceptar y detener a ambos jóvenes, quienes manifestaron ser menores de edad.

#BoletínSSC | #DETENIDOS | Derivado de las labores para combatir la incidencia delictiva en la colonia #Morelos, de la alcaldía @AlcCuauhtemocMx, efectivos de la #SSC detuvieron a dos adolescentes en posesión de dos armas de fuego largas, aparente marihuana, solventes y un… pic.twitter.com/7gY6nARkPP — SSC CDMX (@SSC_CDMX) June 30, 2026

El armamento y la droga asegurada por la SSC

Con apego al protocolo de actuación policial, los efectivos procedieron a realizar una revisión preventiva a los dos adolescentes. Como resultado de la inspección, los oficiales aseguraron dos armas de fuego largas, conocidas de forma común como fusiles de asalto.

Además del armamento, se confiscaron alrededor de dos kilogramos de una sustancia con características de la marihuana.

Entre los objetos asegurados también se encontraban una báscula gramera y dos dispositivos de radio transmisión.

Las autoridades también incautaron 10 frascos con solventes y un chaleco color azul acondicionado con paneles balísticos.

Ligan a menores con grupo criminal

Los reportes policiales señalan que los detenidos posiblemente forman parte de un grupo delictivo que opera en la zona centro de la Ciudad de México.

En tanto, reportes periodísticos indicaban que pertenecían al grupo delincuencial de la Anti-Unión Tepito.

Por último, los dos detenidos fueron trasladados y presentados ante el agente del Ministerio Público correspondiente.

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JVR