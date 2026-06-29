Lluvias dejan encharcamientos y árboles caídos en CDMX; activan Alerta Amarilla

Árboles caídos e inundaciones en la Ciudad de México por las lluvias del 29 de junio de 2026.

Debido las condiciones meteorológicas que persisten este lunes 29 de junio en la Ciudad de México, autoridades han reportado distintas afectaciones, desde árboles caídos hasta encharcamientos en calles y avenidas por las copiosas lluvias.

Gustavo A. Madero fue una de alcaldías más afectadas, con un encharcamiento en la calle Estado de México, en las inmediaciones del Reclusorio Norte; además, una fuerte corriente provocó el brote de agua de una coladera en Cuautepec.

Las fuertes lluvias de esta tarde provocaron severas afectaciones sobre la avenida Venustiano Carranza, en la colonia Cuautepec, alcaldía Gustavo A. Madero, donde el agua comenzó a salir de las coladeras.



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Otro incidente relevante ocurrió en la alcaldía Benito Juárez, donde la caída de un árbol de uno 25 metros de largo provocó daños a un vehículo particular, al cableado eléctrico y de telecomunicaciones, y derribó parcialmente un poste.

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Acudimos a retirar un árbol de aproximadamente 25 m de largo que se desprendió desde la raíz sobre la vía pública cayendo sobre un vehículo particular y dañando líneas de telefonía, televisión de paga y luz, en la colonia Portales, en @BJAlcaldia.#ServicioConcluido.… pic.twitter.com/UWyTfmvxb7 — Bomberos Ciudad de México Oficial (@Bomberos_CDMX) June 30, 2026

En las alcaldías Coyoacán, Cuauhtémoc, Iztacalco, Tláhuac, Tlalpan, Venustiano Carranza y Xochimilco también se reportó el desprendimiento de árboles y ramas, incidentes que fueron atendidos por personal del Heroico Cuerpo de Bomberos.

Por lluvias y granizo, activan Alerta Amarilla en CDMX

Ante el pronóstico de lluvias fuertes y posible caída de granizo, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), activó la Alerta Amarilla para 11 alcaldías:

Álvaro Obregón

Azcapotzalco

Cuauhtémoc

Cuajimalpa

Gustavo A. Madero

La Magdalena Contreras

Miguel Hidalgo

Milpa Alta

Tlalpan

Venustiano Carranza

Xochimilco

Debido a los riesgos asociados a las lluvias, como encharcamientos, corrientes de agua y caída de árboles, la Alerta Amarilla se mantendrá activa hasta las 22:00 horas. No obstante, podría actualizarse en caso de que empeoren las condiciones meteorológicas.

Asimismo, debido a la actividad eléctrica, Protección Civil emitió una serie de recomendaciones para prevenir riesgos. Entre ellas, sugirió suspender actividades al aire libre, evitar resguardarse debajo de árboles o estructuras metálicas y no bañarse ni lavar trastes durante la tormenta, ya que las descargas eléctricas pueden recorrer las tuberías .

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cehr