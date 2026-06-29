Normalistas protestan en CDMX; exigen cese a ‘asfixia’ presupuestal y criminalización

Movilización de normalistas en la Ciudad de México, el 29 de junio de 2026.

Provenientes de regiones rurales de al menos siete estados de la República, normalistas protestaron por las arterias viales de la Ciudad de México este lunes para exigir a la Secretaría de Educación Pública (SEP) y el Gobierno Federal que se detenga la “asfixia” presupuestal en la que, denuncian, están sumidos sus planteles, que enfrentan carencias para el desarrollo académico y para las necesidades básicas.

La marcha fue convocada por la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM), quienes llegaron a la capital a bordo de autobuses de pasajeros que fueron detenidos en la caseta de Tlalpan, donde fueron inspeccionados y luego liberados para continuar con su avance hacia el Ángel de la Independencia.

Una vez en el punto, los contingentes provenientes de escuelas de Ayotzinapa, Guerrero, así como de los estados de Jalisco, Puebla, Chiapas, Oaxaca, Estado de México y Tlaxcala, extendieron sus mantas con las demandas hacia el Gobierno Federal, con el fin de entregar un pliego petitorio en el que cada escuela normalista expuso las necesidades que enfrentan.

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Normalistas denuncian ‘asfixia’ presupuestal

La queja recurrente entre los contingentes fue una carencia presupuestal que impide la calidad de su preparación, ya que aseguraron no contar con los espacios dignos y adecuados para su formación en la docencia.

Los inconformes avanzaron hacia la Dirección General de Educación Superior para el Magisterio, sobre avenida Universidad, en donde, aún con el aguacero encima, permanecieron en espera de la comisión que fue recibida por funcionarios para conocer el pliego petitorio.

Entre los manifestantes se sumaron alumnos de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Cuautitlán, de la UNAM, quienes se quejaron de la dirección que David Quintanar Guerrero ha ocupado desde 2021 y en la que se mantendrá hasta 2029.

“Nos sumamos a las normales, pues nos queda claro que la defensa de la dignificación del trabajo docente. Denunciamos al director de la FES Cuautitlán, David Quintanar, que lleva 5 años en el cargo y sólo se ha dedicado a usar a la Facultad como negocio personal, ignorando la infraestructura y actualización de las carreras”, expuso un alumno durante el mitin.

Los normalistas también expresaron su inconformidad e incluso preocupación por la disminución observada en las matrículas de sus planteles, que atribuyen a las carencias que enfrentan y a que muchos jóvenes no están dispuestos a encarar.

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cehr