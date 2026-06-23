Directo a escuelas, dinero pactado con el magisterio

La Presidenta Claudia Sheinbaum negó que los recursos —alrededor de 800 millones de pesos— que se aprobaron tras las mesas de diálogo con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), particularmente con la Sección 22 en Oaxaca, se entregaran a los docentes inconformes, sino que se ejercerán para garantizar mejoras al sistema educativo del estado.

“Entonces, está equivocada esta idea de que ‘este recurso va para el sindicato’; eso es falso. Va para mejorar la educación en Oaxaca, para las niñas y los niños de Oaxaca”, afirmó durante su conferencia.

El Dato: la CNTE levantó el sábado el plantón instalado en la capital, no obstante, aclaró que la huelga permanece en receso y advirtió que “regresarán con más fuerza”.

Luego de tres semanas de plantón y protestas con las que mantuvieron tomadas arterias viales de la Ciudad de México y otros estados en el marco de la Copa Mundial, la Coordinadora se retiró tras acordar que los disidentes acudirán a mesas tripartitas con autoridades estatales, con el objetivo de atender los problemas en cada entidad. En el caso de la sección 22 de Oaxaca, la dirigente, Yenny Pérez, confirmó que el Gobierno federal liberó un monto presupuestal, sobre el que se negó a precisar la cantidad.

La mandataria federal rechazó que los 800 millones de pesos se aprobaran para retirar los bloqueos, sino que se trata de un presupuesto que se destinará para aumentar plazas en comunidades donde haga falta. También se cubrirán los gastos para las mejoras en escuelas, por ejemplo, la adquisición de equipo de cómputo que utilizarán las y los estudiantes.

3 semanas duró el plantón de la Coordinadoraç en el Zócalo

“No se da ese dinero a la CNTE, al sindicato, nunca. Las secciones sindicales, por contrato colectivo, tienen —todas, no solamente los maestros— algún recurso que se da para la operación de los sindicatos. Pero esos 800 millones no tienen absolutamente nada que ver con la CNTE, nada; es para la educación de las niñas y los niños en Oaxaca”, declaró.

Los recursos, explicó, serán invertidos para incrementar el número de plazas de docentes en aquellas regiones ya marcadas como objetivo, en acuerdo con autoridades federales, estatales y los docentes.

Recordó que estas acciones se suman al despliegue de programas sociales que llegan a comunidades en ese estado, como becas y otros programas sociales.

“¿En qué se traduce? En mayor número de plazas para maestros, que hoy, por ejemplo, alguna región de Oaxaca que no tenga todas las plazas de maestros pues van dirigidas ahí, en coordinación con la mesa tripartita. Mejoras para las escuelas. El año pasado, por ejemplo, se acordó que hubiera computadoras e impresoras para todas las escuelas que se necesitan, obviamente. Entonces, no se entregan al sindicato para que el sindicato la entregue a las escuelas, no. Se entregan de manera directa a las escuelas”, dijo.

Luego de que en conferencias anteriores aseguró que secciones de la CNTE que no reaccionaron completamente al paro, como fue el caso de la Ciudad de México, la Presidenta reiteró la crítica al señalar que hay líderes que han perdido convocatoria y capacidad de representatividad, situación que, argumentó, es la que llevó a que se decidiera acudir a una consulta directa con los maestros sobre las demandas que el magisterio tiene.

“Un maestro que a lo mejor en alguna época tuvo una representación, pero que hoy no tiene la representación de las maestras y los maestros de su sección sindical, y resulta que es el más… el que llama a las actividades más —supuestamente— “radicales”, pero no puede parar ni su propia escuela. Pues ahí está muy difícil, ¿no? Entonces, por eso se ha dado prioridad en la SEP de hablar con las secciones sindicales que tienen las representaciones”, dijo.

Becan a 12.8 millones de estudiantes

| Por Yulia Bonilla |

El Gobierno federal destacó que, a la fecha, 12 millones 876 mil 579 estudiantes en México han recibido el pago de las distintas modalidades de las Becas para el Bienestar, a través de una inversión de 23 mil 620 millones 678 mil 600 pesos.

En cuanto a la beca Rita Cetina, el coordinador nacional de Becas para el Bienestar, Julio César León Trujillo, detalló que la inversión ha sido de 13 mil 116 millones 983 mil 100 pesos, beneficia a ocho millones 216 mil 801 estudiantes de educación básica: 176 mil 362 de preescolar, dos millones 793 mil 193 de primaria y cinco millones 247 mil 246 de secundaria.

De la Beca Universal Benito Juárez para educación media superior son siete mil 943 millones 419 mil 300 pesos para cuatro millones 180 mil 747. La Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro para educación superior tiene una inversión anual de dos mil 560 millones 276 mil 200 para 479 mil 031 beneficiarios, mientras que con la Beca de Apoyo para Transporte Gertrudis Bocanegra ha significado una inversión de 106 millones 255 mil 600 para 55 mil 924 estudiantes.

Con relación a la beca de apoyo para uniformes y útiles Rita Cetina aseguró que se han entregado 2.1 millones de tarjetas de una meta de cinco millones, lo que representa un avance del 42 por ciento. Además, señaló que en agosto próximo iniciarán los pagos de dos mil quinientos pesos anuales para este beneficio.

El coordinador exhortó a los padres de familia a estar atentos a las convocatorias para la entrega de tarjetas. Además, precisó que, a partir de este lunes, comenzó el pago para los beneficiarios de las becas de Media Superior y Superior, cuya primera letra de su apellido es M, y en septiembre se abrirá nuevamente la convocatoria para todas las becas.

Al respecto, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo comentó que estos programas abonan a los objetivos de garantizar igualdad y mejora en las condiciones educativas de las y los estudiantes.

“Impulsamos que las niñas y los niños estudien, salgan adelante, pero es importante que todos lleguen parejos a la escuela, que busquemos la manera de disminuir desigualdades cuando entren a la escuela; si eso hacemos, más niños van a tener mejor calificación —además, la calificación siempre es subjetiva—, van a tener mayor rendimiento en el salón, en las clases. Entonces nosotros nos vamos más por las becas universales en la medida que el presupuesto lo permita, pero es mejor que todos lleguen con un apoyo, para útiles, uniformes y lo que requieran las mamás y los papás para sus hijos, a que solamente sea para algunos”, declaró.