¿Qué significa ASI en los resultados de ECOEMS 2026?

Este martes 18 de agosto se publicaron los resultados de Mi derecho, mi lugar 2026, por lo que quienes participaron en todo el proceso de selección podrán conocer la institución educativa que les fue asignada.

Para el programa del Espacio de Coordinación de la Educación Media Superior (ECOEMS) de este 2026 existen tres modalidades dentro del proceso de asignación de las y los aspirantes a instituciones de educación media superior.

Las y los aspirantes que se registraron en la modalidad 2 y no fueron asignados en algunas de sus opciones, podrán solicitar su inscripción en instituciones educativas que cuenten con lugares disponibles.

Para el registro de septiembre a la Beca Benito Juárez de Media Superior, estudiantes pueden preparar desde ahora CURP certificada, correo, celular, CCT y comprobantes digitalizados. Menores de edad también requerirán datos de madre, padre o tutor. Información no oficial. pic.twitter.com/204btgkDCu — Avisos Bienestar (@avisosbienestar) August 13, 2026

¿Qué significan las claves de asignación?

La modalidad 1 es la de aquellos aspirantes que únicamente eligieron una institución con garantía de acceso directo sin examen de admisión, la modalidad 2 es para quienes realizaron examen de asignación para instituciones del IPN y la UNAM, y la modalidad 3 es para quienes eligieron ambas opciones.

En la Gaceta Electrónica de Resultados ECOEMS 2026; que se encuentra en la página oficial miderechomilugar.gob.mx, se muestran los folios de todas las personas que solicitaron ingresar a alguna institución educativa, y para cada una de las tres modalidades se muestran columnas con información distinta.

La presidenta @Claudiashein informa que la meta sexenal en educación media superior crece de 200 mil a 400 mil nuevos lugares, tanto presenciales como semipresenciales y a distancia.



En esta nueva etapa avanzan inscripciones en Bachillerato Nacional “Margarita Maza”. Además, los… pic.twitter.com/kgIjYFUDaG — Gobierno de México (@GobiernoMX) August 17, 2026

Modalidad 1: Tiene dos columnas disponibles; la primera que se muestra del lado izquiero es el folio de la o el aspirante, la segunda columna muestra el folio de la institución educativa que fue asignada durante este proceso.

Modalidad 2: Tiene cuatro columnas; la primera muestra el flio de la o el aspirante, la segunda el folio de la institución asignada, la tercera columba tiene el número de aciertos obtenidos en el examen, y la cuarta columna muestra la razón por la que no se asignó alguna institución académica de la UNAM o el IPN

Modalidad 3: Tiene cuatro columnas; la primera muestra el flio de la o el aspirante, la segunda el folio de la institución asignada, la tercera columba tiene el número de aciertos obtenidos en el examen, y la cuarta columna muestra la razón por la que no se asignó alguna institución académica de la UNAM o el IPN

Resultados ECOEMS 2026 ı Foto: Especial La Razón

En la columna que muestra la explicación por la que no se asignó alguna institución educativa de la UNAM o el IPN pueden aparecer las abreviaturas NP, SC, BI, <7, PI, B/I o ASI, y esto es lo que significa cada una:

NP : No presentó el examen

SC : Sin certificado. Sin antecedentes escolares verificados ya sea porque no concluyó la educación secundaria o no se tiene reporte de sus datos de certificación. BI: Baja por irregularidad. Aspirante dado de baja por haber incurrido en alguna irregularidad comprobada durante la aplicación del examen

<7 : Obtuvo menos de 7 de promedio final del nivel de educación secundaria

PI : Puntaje insuficiente. El puntaje obtenido en el examen es menor al puntaje mínimo requerido en todas sus opciones educativas con examen

B/I : Por haber incurrido en alguna irregularidad durante la presentación del examen

ASI: Asignado

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