¿A qué hora salen los resultados de la prepa 2026 ECOEMS hoy 18 de agosto?

Este martes 18 de agosto las y los aspirantes a alguna institución de educación media superior en el Valle de México o la Zona Metropolitana podrán consultar el resultado del programa Mi derecho, mi lugar.

El Espacio de Coordinación de la Educación Media Superior (ECOEMS) es el encargado del programa Mi derecho, mi lugar, por medio del cual se asignarán preparatorias a las y los estudiantes que participaron en el proceso de selección.

Aunque algunas instituciones públicas de educación media superior no requieren un examen para las y los aspirantes, aquellas que son de la UNAM o el IPN sí requieren de un mínimo de aciertos para poder ingresar.

La presidenta @Claudiashein informa que la meta sexenal en educación media superior crece de 200 mil a 400 mil nuevos lugares, tanto presenciales como semipresenciales y a distancia.



En esta nueva etapa avanzan inscripciones en Bachillerato Nacional “Margarita Maza”. Además, los… pic.twitter.com/kgIjYFUDaG — Gobierno de México (@GobiernoMX) August 17, 2026

¿A qué hora salen los resultados de la prepa 2026?

Los resultados de ECOEMS están disponibles desde las primeras horas del 18 de agosto, pues no se indicó una hora exacta en la que podrían comenzar a ser consultados este martes.

La página oficial miderechomilugar.gob.mx es la única que se puede utilizar para consultar los resultados de ECOEMS 2026, y para esto se necesita contar con el folio de registro y la CURP de la o el aspirante.

Lo único que requieres hacer para consultar el resultado es ingresar a miderechomilugar.gob.mx, dar clic en Consulta los resultados, ingresar el folio de registro e ingresar la CURP.

En caso de que la página tarde en cargar la información es importante que no comiences a refrescar la página constantemente, pues esto podría causar que se bloquee el navegador de manera temporal y se deba reiniciar el proceso.

Para el registro de septiembre a la Beca Benito Juárez de Media Superior, estudiantes pueden preparar desde ahora CURP certificada, correo, celular, CCT y comprobantes digitalizados. Menores de edad también requerirán datos de madre, padre o tutor. Información no oficial. pic.twitter.com/204btgkDCu — Avisos Bienestar (@avisosbienestar) August 13, 2026

Debido a que este martes es el día en el que se publicaron los resultados, posiblemente el servidor se encuentre muy saturado por la alta demanda, por lo que posiblemente este proceso sea más tardado de lo habitual.

El sistema mostrará el nombre de la o el aspirante, la modalidad a la que ingresará, los aciertos obtenidos durante la prueba, y la escuela a la que ingresarán para el próximo ciclo escolar.

Este sistema también emite un comprobante de asignación, el cual es muy importante que se desgargue o se le tome una captura de pantalla, ya que este será solicitado al momento de realizar la inscripción.

Quienes no participaron en el proceso anterior de Mi derecho, mi lugar, podrán realizarlo durante la segunda vuelta que estará disponible durante agosto, pues del 19 al 26 de agosto se recibirán los registros para aspirantes extemporáneos.

🏫 El @IEMS_CDMX está cerca de ti. Encuentra una opción para continuar tu educación media superior en tu comunidad. 📍 Del 19 al 26 de agosto, elige tu plantel.#CapitalDeLaTransformación #IEMS #ECOEMS #MiDerechoMiLugar #EducaciónParaLaComunidad pic.twitter.com/WZRKECXSX1 — SECTEI CDMX (@SECTEI_CDMX) August 16, 2026

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