Crimen en prepa activa debate penal; el fusil usado, sin registro legal

ASPECTO de la vida cotidiana en la preparatoria Antón Makárenko, antes del episodio de violencia.

Las primeras investigaciones sobre el doble asesinato de maestras en Michoacán, ocurrido dentro de la preparatoria particular Antón Makárenko en Lázaro Cárdenas, Michoacán, apuntan a que se trató de un ataque directo por parte del adolescente de 15 años, en el que utilizó un fusil de asalto de procedencia ilegal, que no pertenece a corporación de seguridad alguna, y hasta ahora se desconoce cómo lo obtuvo.

“Ya solicitamos el registro a la Secretaría de la Defensa y nos comentan que no hay ningún registro ni licencia de portación de arma a ninguna autoridad de seguridad ni municipal ni estatal; por lo tanto, es un arma ilegal”, dijo el fiscal general de Michoacán, Carlos Torres Piña, en entrevistas con medios electrónicos.

EL Dato: Estudiantes, docentes y familiares rindieron un homenaje a las maestras asesinadas por el menor en Michoacán. Con flores y veladoras, la comunidad expresó su luto.

Se sabe también que una de las víctimas recibió un tiro por la espalda, que impactó en la cabeza; la segunda víctima trató de refugiarse mientras el agresor le disparaba, hasta que una de las siete detonaciones hizo blanco.

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El funcionario ratificó que, tras la revisión de videos, se observó cómo el joven dispara directamente contra una de las maestras que estaba de espaldas.

Aunque algunas versiones mencionaron que el arma era de su padrastro, quien es elemento de la Marina, el fiscal michoacano negó esta versión y afirmó que probablemente el arma la sustrajo de algún otro lado, aunque sí confirmó que el padrastro del adolescente trabajaba en la Secretaría de Marina.

5 años se prevé que pase en internamiento el joven, si es hallado culpable

También dio a conocer que el arma utilizada en el crimen fue ingresada a la escuela dentro de una funda de guitarra y en su interior había más de 47 cartuchos.

“Como el mostrador del registro está prácticamente en la entrada, el joven traslada el arma en una funda de guitarra, la cual queda tirada en la entrada, y al entrar accionó el arma inmediatamente. En el interior de la funda había 47 cartuchos; en los videos se ve a algunas personas que estaban cerca y que salen rápido”, explicó.

Adelantó que los investigadores están tratando de localizar el teléfono del joven, ya que podría dar más pistas sobre las motivaciones del ataque, pero no se descarta que pudiera estar vinculado con la ideología incel, una especie de subcultura que se manifiesta en redes sociales por hombres que culpan a las mujeres por su falta de vida sexual activa, dijo.

“Ya se hizo la petición a los familiares que contribuyeran para dar con el dispositivo celular del joven; hasta ayer martes en la noche no se ha localizado; esperemos obtenerlo en los siguientes días. Es importante con las áreas periciales analizar el estatus psicológico del joven y, sobre todo, si el dispositivo tiene alguna referencia o enlace con una persona externa que también lo pudo haber motivado”, refirió el funcionario.

Señaló que en Michoacán nunca se había registrado una situación similar, por lo cual, agregó, es “muy preocupante”.

Ayer por la tarde, las autoridades de Michoacán brindaron acompañamiento y atención integral a los familiares y víctimas indirectas de las maestras María del Rosario y Tatiana, quienes perdieron la vida durante el ataque armado perpetrado por el adolescente.

El secretario de Gobierno del estado de Michoacán, Raúl Zepeda Villaseñor, garantizó el respaldo institucional oficial, orientación jurídica y apoyo psicológico a quienes resultaron afectados por este episodio de violencia.

Asimismo, el funcionario señaló que se mantiene una comunicación permanente y coordinación directa con la Fiscalía General del Estado, con el fin de dar seguimiento puntual a las actuaciones correspondientes y contribuir al esclarecimiento de los hechos.

De igual forma, reiteró que, a través de las autoridades educativas, se sostiene un diálogo constante con la institución donde ocurrieron los acontecimientos, con el objetivo de brindar las atenciones necesarias a la comunidad escolar, así como implementar las medidas de acompañamiento y apoyo que se requieran.

Finalmente, Zepeda Villaseñor subrayó que el Gobierno del estado continuará trabajando de manera coordinada con las instancias competentes, para garantizar atención integral a las víctimas indirectas y fortalecer las acciones que permitan preservar la seguridad.

Al referirse al caso, la Secretaría de Educación Pública (SEP) hizo un llamado a los estudiantes, educadores, directivos, trabajadores y familias a sumar esfuerzos para fortalecer las comunidades escolares, además de lamentar los hechos de violencia y expresar sus condolencias.

“Refrendamos el compromiso de construir entornos escolares seguros y libres de violencia. Con estrategias preventivas y atención a la formación socioemocional, buscamos hacer de las escuelas espacios de paz”, dijo la dependencia federal a través de un comunicado.

JUSTICIA CON VAIVENES ı Foto: Especial

CADA DÍA HAY 90 JÓVENES IMPUTADOS

Por Redacción

LA CANTIDAD de adolescentes que han sido imputados en carpetas de investigación, debido a la comisión de algún delito, aumentó 45 por ciento entre 2021 y 2023, último periodo del que se tienen registros oficiales.

Durante el 2023, 32 mil 852 personas adolescentes fueron registradas como imputadas por la presunta comisión de un delito en las carpetas de investigación iniciadas por las fiscalías o procuradurías estatales, de las cuales 77.5 por ciento correspondió a hombres, de acuerdo con los registros del Inegi.

Esto significa que diariamente 90 menores de 18 años han sido acusados por cometer algún delito.

Aquel 2023 se registraron 33 mil 975 delitos en carpetas de investigación iniciadas en materia de justicia penal para adolescentes. Los cinco delitos más frecuentes fueron lesiones, que representó 24.8 por ciento del total de delitos; robo (15.2 por ciento), amenazas (9.4), abuso sexual (9) y narcomenudeo (8.4 por ciento).

Asimismo, se registraron ese año 28 mil 899 víctimas en las carpetas de investigación iniciadas en materia de justicia penal para adolescentes. De este total, seis de cada 10 son mujeres y 56.7 por ciento tenía 19 años de edad o menos.

Plantean pena capital para menores infractores de ley

› Por Alan Gallegos

POLÍTICOS DE OPOSICIÓN en Michoacán plantearon endurecer las sanciones contra menores de edad infractores, con propuestas para aplicar pena de muerte y encarcelar a padres de familia, tras el asesinato de dos maestras en una preparatoria.

Para el diputado independiente Carlos Alejandro Bautista Tafolla, representante del Movimiento del Sombrero, el doble crimen merece pena capital.

“Una muerte yo digo que merece la pena de muerte, eso es lo que yo creo que merece, porque no es justo que le arrebate la vida a dos madres de familia”, declaró.

El legislador estimó que los tutores también deben enfrentar sanciones penales, en este caso por el uso del fusil de asalto AR-15 con el que el joven cometió el doble crimen.

El Tip: UNA LÍNEA de investigación que se sigue con más fuerza es la que gira en torno al ambiente familiar y digital del joven victimario.

En una tesitura semejante se expresó el líder estatal del PRI, Guillermo Valencia Reyes, quien urgió a reformar la normatividad para suprimir los beneficios del sistema de justicia para adolescentes, sobre todo ante la comisión de delitos de alto impacto.

“Ese muchacho difícilmente conocerá la acción y el peso de la justicia porque nuestro sistema de justicia penal es muy garantista”, afirmó.

También cuestionó la desatención de sus padres y la facilidad con la que el estudiante de 15 años obtuvo el armamento de uso restringido.

“¿Cómo un jovencito tiene acceso a un arma como ésa? ¿Dónde estaban sus papás? Tenemos que hacer algo con el delito de omisión de cuidado, la responsabilidad que tienen los padres de familia”, manifestó el también diputado local.

La legislación vigente en Michoacán fija límites para las sentencias hacia menores de edad infractores de la ley. De acuerdo con el fiscal estatal, Carlos Torres Piña, debido a su edad, el adolescente agresor de las profesoras de la preparatoria Antón Makárenko no sería castigado como un adulto, ya que la pena máxima para menores de 15 años es de hasta tres años de internamiento, mientras que para menores de entre 16 y 17 años es de hasta cinco años.

En contraste, una condena para un adulto que cometa feminicidio puede alcanzar hasta 50 años de prisión, según la circunstancia.

“Es un tema que está en la ley, donde garantiza ciertos derechos a la niñez... Nosotros tenemos que buscar justo cómo ir acreditando las cosas para que en la audiencia tengamos los elementos para ejecutar estas órdenes de aprehensión”, dijo ayer Torres Piña.

ESPOSO DE VÍCTIMA EXIGE JUSTICIA

Por Alan Gallegos

LUEGO de que un adolescente disparara contra dos maestras en la preparatoria Antón Makárenko en Lázaro Cárdenas, Michoacán, Francisco Delgado, esposo de María del Rosario, una de las víctimas, exigió a las autoridades que se haga justicia.

En entrevista con medios de comunicación después de acudir este martes a la Fiscalía de Michoacán, comentó: “Aunque sea menor de edad (el agresor), tiene que haber justicia porque destrozó a una familia, dejó una hija sin madre”.

Además, indicó que, tras los servicios funerarios, el cuerpo de su esposa será trasladado a su lugar de origen.

“Ella es de Arteaga, allá está su familia, tiene que irse a despedir de su familia y, posteriormente, darle cristiana sepultura”, explicó.

Insistió en su exigencia de justicia para su esposa, a quien describió como una persona “muy querida por todo el plantel”.

“Tiene que haber autoridades que, aunque sea menor de edad, intervengan y determinen qué es lo que tiene que haber, lo que tiene que haber es justicia”, reiteró.

También evitó opinar sobre la educación que habría recibido el menor que asesinó a su esposa el martes pasado.

“No puedo dar mi opinión porque soy padre de familia y yo educo bien a mis hijas y este mundo es muy cambiante; no puedo opinar”, comentó.

Hasta ayer, las autoridades no habían mencionado si el doble asesinato será investigado como un caso múltiple de feminicidio.

Anuncia Sheinbaum plan de salud mental en aulas

› Por Yulia Bonilla

TRAS EL ASESINATO de dos maestras a manos de un alumno en Michoacán, la Presidenta Claudia Sheinbaum anunció que el programa de salud mental que se aplica en tercero de secundaria será extensivo a bachillerato.

La mandataria federal expresó que el caso resulta “doloroso” y debe ser observado de manera integral.

Respecto al informe recibido sobre lo ocurrido este martes, mencionó que todo apunta a que el alumno había planeado el ataque directo contra las docentes.

“El caso de ayer es muy doloroso en muchos sentidos: uno, la muerte de las maestras a manos de este jovencito con un arma larga. Todo parece indicar que ellas eran…, pues que ya había preparado y ellas eran las personas que estaba buscando”, dijo.

Dadas las circunstancias, la titular del Ejecutivo comentó que el asunto debe atenderse integralmente, más allá de establecer una sanción contra el alumno.

“Y toda la situación tiene que atenderse de manera integral, más allá de la sanción y el castigo al responsable. No queremos que estas situaciones… Queremos que éste sea un hecho aislado, que no se repita”, declaró la Presidenta de la República.

En ese sentido, Sheinbaum Pardo recordó el plan anunciado desde el año pasado a raíz del asesinato de un alumno a manos de uno de sus compañeros en el plantel del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Sur, para atender la salud mental.

“Nosotros ya lo vamos a presentar porque ya lo estamos trabajando incluso. Tenemos un programa de salud mental que ya estamos trabajando en tercero de secundaria en algunos lugares y ya lo vamos a hacer general y en la educación media superior. Por la edad de este joven, pues lo vamos a hacer en secundaria y en educación media superior”, dijo.

Ahondó en que se capacitará a las y los docentes, se contratará personal especializado y se establecerán guías para la comunidad estudiantil, incluidos los padres.

Aunque comentó que lo ocurrido en Michoacán fue un caso distinto a lo sucedido en el CCH Sur en septiembre pasado, se analizará si hubo alguna similitud.

“Hay una situación diferente, pero que se dio en México, de un joven que mata a otro joven en el CCH Sur. Y hay que ver si hay similitudes o no hay similitudes en estos casos relacionados con la situación, pues por lo menos social o psicológica que enfrentan estos jóvenes. Entonces, estamos trabajando muy fuerte en un programa de comunicación, de formación, de atención y de salud mental para todas las familias”, dijo.

En este contexto, la Presidenta negó haber planteado en algún momento que los menores de edad que cometan algún delito deben ser juzgados como adultos, sino que comentó que es un asunto que debe debatirse.

“No lo propuse, dije que es algo que se tiene que discutir en nuestro país”, que “es algo que necesitamos hablar de ello, abrirlo y debatirlo”, declaró.