Marchas y bloqueos en CDMX HOY 30 de junio: ¿Qué manifestaciones hay y qué calles están cerradas?

Aspecto de una manifestación para exigir localización de desaparecidos en México.

La Ciudad de México es el centro político y cultural del país, pero también es el punto donde se concentran las manifestaciones. Marchas, bloqueos y concentraciones son parte de la vida cotidiana de los capitalinos, por lo que, quienes viven en la Ciudad, deben preverse ante cierres y afectaciones viales.

Hay marchas que se repiten año con año y convocan a miles de personas; entre ellas: la del 8 de marzo (8M), la del 25 de noviembre (25N) y la de colectivos por la verdad en Ayotzinapa. No obstante, día con día se registran marchas más pequeñas, que pese a su menor convocatoria provocan afectaciones en la movilidad cotidiana de los capitalinos.

Madres buscadoras protestando a un costado del Ángel de la Independencia ı Foto: Cuartoscuro

Este martes 30 de junio no es la excepción, y una serie de manifestaciones se han convocado en las calles de la Ciudad de México. Estas son las marchas, bloqueos y concentraciones previstas para hoy.

TE RECOMENDAMOS: Sólo sanciona a tres personas Lidera Iztapalapa en la ciudad con 383 quejas contra sus funcionarios

Marchas y bloqueos en CDMX HOY: ¿Cuáles son las manifestaciones de este día?

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, para este martes 30 de junio se prevé una marcha, siete concentraciones y cuatro citas.

Marchas

Comunidad Estudiantil de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica “Unidad Zacatenco”: Se concentrarán a las 14:00 en Canal Once (Manuel Carpio No. 475, Col. Plutarco Elías Calles, Alc. Miguel Hidalgo) con destino a la Glorieta del Ahuehuete (Av. Paseo de la Reforma y Niza, Col. Juárez, Alc. Cuauhtémoc). (Nota: no se descarta la realización de actividades de “Metro Popular”).

Concentraciones

Colectivo “Hasta Encontrarles” Ciudad de México : Con presencia en dos puntos de reunión para abordar transporte hacia una jornada de búsqueda:

Lugar 1 : Estación “Portales” de la Línea 2 del Metro (Calz. de Tlalpan y Calz. Sta. Cruz, Col. Portales Nte., Alc. Benito Juárez) a las 06:30.

Lugar 2 : Estación “Deportivo 18 de Marzo” de las Líneas 3 del Metro (Av. Insurgentes Nte., Col. Tepeyac Insurgentes, Alc. Gustavo A. Madero) a las 07:30.

Colectivo Nacional “No Más Presos Inocentes” : En los Juzgados de Control del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente (Av. Reforma No. 50, Col. Lomas de San Lorenzo, Alc. Iztapalapa) a las 09:30.

Colectivo Luciérnagas Buscadoras : En Calzada de Tlalpan y Ermita Iztapalapa, Col. Portales Sur, Alc. Benito Juárez, a las 12:00. (Nota: realizarán un evento de protesta y no se descarta la afectación de vialidades) .

Colectivo “Lleca Escuchando la Calle” : En Av. Paseo de la Reforma y Bucareli, Col. Juárez, Alc. Cuauhtémoc, a las 13:00.

Amigos del Refugio Franciscano : En el Auditorio Nacional (Av. Paseo de la Reforma No. 50, Col. Polanco V Secc., Alc. Miguel Hidalgo) a las 14:30. (Nota: instalarán un plantón y no se descarta la afectación de vialidades) .

Colectivo “Glorieta de las y los Desaparecidos” : En la Glorieta del Ahuehuete (Av. Paseo de la Reforma y Niza, Col. Juárez, Alc. Cuauhtémoc) a las 15:00.

Movimiento de Regeneración Sindical: En el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Av. México Coyoacán No. 259, Col. General Anaya, Alc. Benito Juárez), durante el día.

Citas Agendadas

Fundación Iris : En la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (Av. Universidad No. 1449, Col. Pueblo de Axotla, Alc. Álvaro Obregón) a las 09:00.

Movimiento de Indígenas Artesanos de la Ciudad de México : En las Oficinas Alternas de la Secretaría de Gobierno (Diagonal 20 de Noviembre No. 294, Col. Obrera, Alc. Cuauhtémoc) a las 12:00.

Artesanos Unidos Emiliano Zapata A.C. : En el Zócalo Capitalino (Plaza de la Constitución, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc) a las 16:00.

Asociación Civil de Camioneros y Restauranteros Tamexun: En la Secretaría de Gobernación (Abraham González No. 48, Col. Juárez, Alc. Cuauhtémoc), durante el día.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am