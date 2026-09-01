Fuertes lluvias en CDMX: reportan inundaciones y complicaciones viales

Las fuertes lluvias registradas la tarde y noche de este martes dejaron inundaciones, encharcamientos y afectaciones viales en diferentes puntos de la Ciudad de México, principalmente en zonas del sur de la capital.

Una importante acumulación de agua fue reportada sobre Avenida Insurgentes, a la altura de Ayuntamiento y Corregidora, donde la circulación se vio afectada debido al incremento en el nivel del agua.

Automovilistas que transitaban por la zona tuvieron que reducir la velocidad para atravesar el tramo, mientras que se recomendó evitar los puntos con mayores niveles de agua para prevenir accidentes o daños en los vehículos.

🌧️🚨Se reporta importante acumulación de agua sobre Avenida Insurgentes, a la altura de Ayuntamiento y Corregidora.



⚠️ La lluvia está afectando la circulación. Se recomienda manejar con precaución y evitar las zonas con mayor nivel de agua. pic.twitter.com/wEh6TTLrcE — Tlalpan Vecinos (@TlalpanVecinos) September 2, 2026

Sobre la misma Avenida Insurgentes, también se registró una fuerte inundación. Imágenes difundidas en redes sociales mostraron dificultades para circular por la vialidad debido a las precipitaciones.

Hasta el momento, las autoridades capitalinas no han informado sobre personas lesionadas a consecuencia de estas afectaciones.

En la alcaldía Tlalpan, las lluvias provocaron severas corrientes de agua en el centro de San Miguel Topilejo, las cuales recorrieron distintas calles y complicaron el paso de vehículos.

#Reportando 🌊 | Corrientes de agua recorriendo el centro de #Topilejo, #Tlalpan. 🔴



🚧⛈️ Debido a la fuerte lluvia al sur de la #CDMX, el centro de #SanMiguelTopilejo registró severas corrientes e inundaciones de agua que dificultaron el paso vehicular.



📷: Mi Vida Chilanga. pic.twitter.com/fNkWYu5gh0 — SASSLA Clima (@SasslaClimaMx) September 2, 2026

Videos compartidos por habitantes mostraron el agua avanzando con intensidad por las vialidades de la comunidad. Ante estas condiciones, se pidió a los conductores no intentar atravesar zonas inundadas o corrientes que puedan arrastrar los vehículos.

¿Qué alcaldías tienen alerta?

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó la Alerta Naranja en Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco por la presencia de lluvias fuertes, posible caída de granizo y rachas de viento.

Las otras 12 alcaldías permanecieron bajo Alerta Amarilla, mientras las precipitaciones se extendieron durante la tarde por las 16 demarcaciones de la capital.

Protección Civil recomendó no tirar basura en la vía pública, mantener libres las coladeras, evitar calles inundadas y alejarse de árboles, postes, cables eléctricos y anuncios espectaculares.

También pidió a los automovilistas manejar con precaución, encender las luces y conservar distancia entre vehículos.

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MSL