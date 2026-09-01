Fuerte granizada pinta de blanco La Marquesa y complica circulación en la México–Toluca

Una intensa tormenta acompañada de granizo sorprendió la tarde del martes 1 de septiembre a conductores, visitantes y comerciantes de La Marquesa, en el Estado de México, donde el paisaje quedó completamente cubierto de blanco.
La precipitación se registró poco antes de las 14:00 horas y afectó distintos puntos de la zona turística, localizada en el municipio de Ocoyoacac, así como tramos de la autopista México–Toluca.
El granizo acumulado y el agua provocaron inundaciones y encharcamientos sobre la vialidad, lo que complicó el paso de los automovilistas en ambos sentidos.
Tere Jiménez asiste al segundo informe de Sheinbaum; reafirma coordinación con la Federación
Más información en un momento...
Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.
MSL