Toma precauciones

Fuerte granizada pinta de blanco La Marquesa y complica circulación en la México–Toluca

Una fuerte tormenta provocó severas inundaciones en La Marquesa y zonas aledañas, donde el granizo acumulado y el agua complicaron la circulación

una intensa granizada en la zona de la Marquesa, en el municipio de Ocoyoacac, dejando un paisaje nevado
una intensa granizada en la zona de la Marquesa, en el municipio de Ocoyoacac, dejando un paisaje nevado Foto: Cuartoscuro
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La Razón Online

Una intensa tormenta acompañada de granizo sorprendió la tarde del martes 1 de septiembre a conductores, visitantes y comerciantes de La Marquesa, en el Estado de México, donde el paisaje quedó completamente cubierto de blanco.

La precipitación se registró poco antes de las 14:00 horas y afectó distintos puntos de la zona turística, localizada en el municipio de Ocoyoacac, así como tramos de la autopista México–Toluca.

El granizo acumulado y el agua provocaron inundaciones y encharcamientos sobre la vialidad, lo que complicó el paso de los automovilistas en ambos sentidos.

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