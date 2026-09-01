Tere Jiménez asiste al segundo informe de Sheinbaum; reafirma coordinación con la Federación

La gobernadora constitucional del estado, Tere Jiménez, asistió a la presentación del balance del Gobierno Federal en la Ciudad de México.

Aguascalientes asegura el respaldo de la Federación para sus proyectos clave. La gobernadora Tere Jiménez reafirmó su compromiso de coordinación con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, tras asistir al Segundo Informe de Gobierno en la Ciudad de México. Este encuentro subraya la voluntad de trabajar de la mano para impulsar el desarrollo y concretar beneficios tangibles para las familias hidrocálidas.

La participación de la mandataria de Aguascalientes en Palacio Nacional destaca la importancia de la colaboración entre los distintos niveles de gobierno. “Seguiremos trabajando de la mano con la Federación para sumar esfuerzos, fortalecer los proyectos estratégicos que tenemos para Aguascalientes y concretar más y mejores beneficios para las familias del estado”, sostuvo Jiménez.

La gobernadora reconoció el trabajo de la presidenta Sheinbaum, destacando los esfuerzos orientados a impulsar el desarrollo nacional. Esta postura de respeto y disposición institucional es clave para la gobernabilidad y la ejecución de políticas públicas que impacten positivamente a la población mexicana.

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El día de hoy tuve el gusto de asistir al Segundo Informe de Gobierno de la Presidenta de México, Dra. @Claudiashein



Mi reconocimiento por el trabajo realizado durante este segundo año de gobierno y por los esfuerzos encaminados a impulsar el desarrollo de nuestro país. Desde… pic.twitter.com/qyecgboTHN — Tere Jiménez (@TereJimenezE) September 1, 2026

Para Aguascalientes, la coordinación con el Gobierno de México significa la posibilidad de acelerar iniciativas en áreas cruciales como infraestructura vial, educación de calidad, servicios de salud accesibles y el fortalecimiento de la seguridad pública. La visión es consolidar al estado como un referente de competitividad y una mejor calidad de vida en el Bajío.

La administración de Tere Jiménez ha mantenido una política de puertas abiertas y colaboración institucional constante, promoviendo el diálogo con diversas instancias federales. La gobernadora reiteró su disposición a mantener una relación institucional, respetuosa y de coordinación permanente con el Gobierno Federal, esencial para superar desafíos y aprovechar oportunidades de crecimiento.

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JVR