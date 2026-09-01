‘Mi documentación se encuentra en orden’: Ana Paty Peralta rechaza revocación de su visa a EU

La alcaldesa del municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, Ana Paty Peralta, rechazó las versiones periodísticas que señalaban la supuesta revocación de visas de entrada a los Estados Unidos a ella, a su esposo, Lucio Galileo Lastra Abreu, y a su suegro, Lucio Galileo Lastra Escudero.

Además, desmintió las acusaciones difundidas por diversos medios de comunicación que la relacionaban con supuestos actos de corrupción, desvío de recursos públicos, contrabando de hidrocarburos —conocido como huachicol fiscal— y presuntos nexos con la organización delictiva del Cártel de Sinaloa.

En ese sentido, la alcaldesa Ana Paty Peralta negó la existencia de indagatorias o investigaciones en su contra por parte de la Fiscalía General de la República (FGR).

“Amigas y amigos ante la información que ha circulado en las últimas horas, quiero ser muy clara: lo publicado sobre mi persona y mi familia es falso. Mi documentación se encuentra en orden”, informó en la red social Instagram.

Ante la difusión de los señalamientos sobre las restricciones migratorias estadounidenses y las posibles investigaciones ministeriales federales, la alcaldesa utilizó sus redes sociales para fijar una postura pública de defensa y rechazo a las publicaciones de la prensa nacional.

A través del comunicado difundido en sus plataformas digitales, la alcaldesa manifestó cualquier acusación como información falsa e infundada. En el mismo mensaje, reiteró su disposición con los principios de legalidad y transparencia.

“No entraré en especulaciones ni en polémicas innecesarias. Creo firmemente que hoy más que nunca debemos privilegiar la verdad, el respeto y la unidad”, añadió.

La titular del municipio de Benito Juárez argumentó que la divulgación de este tipo de señalamientos responde a un intento por desestabilizar la gestión de su administración al frente del municipio de Benito Juárez.

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JVR