Aguascalientes atrae inversión y genera empleos con economía sólida

La gobernadora del estado, Tere Jiménez, reafirmó la solidez económica de la entidad ante líderes empresariales.

Aguascalientes se consolida como un polo de atracción para la inversión, generando empleos y oportunidades para sus habitantes. La gobernadora Tere Jiménez reafirmó la estabilidad y solidez económica del estado, factores clave que impulsan la confianza empresarial y el desarrollo local.

Durante la Asamblea del Consejo Local del Grupo Financiero Banorte, la mandataria destacó el crecimiento sostenido de la entidad. Este encuentro subraya el compromiso de la administración estatal con el sector productivo, buscando expandir las operaciones existentes y atraer nuevas empresas.

“En 2024, Aguascalientes creció un 6 por ciento, y el año pasado el campo mostró un incremento del 13 por ciento,” afirmó la gobernadora. Subrayó que el empleo es el mejor programa social, agradeciendo a los empresarios por su contribución vital al bienestar de las familias hidrocálidas.

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La estabilidad económica de Aguascalientes es resultado de un esfuerzo conjunto entre gobierno e iniciativa privada. Esta colaboración busca garantizar condiciones óptimas para la inversión, respaldando a las empresas ya establecidas y fomentando la creación de puestos de trabajo formales y mejor remunerados.

La mandataria participó activamente en la sesión del Consejo Local del Grupo Financiero Banorte. ı Foto: Especial.

La administración de Jiménez también impulsa proyectos estratégicos como la conclusión del Distrito de Riego 001, crucial para el sector agrícola. Además, se registran avances significativos en rubros esenciales como salud, educación, seguridad, vivienda e infraestructura, fortaleciendo el entorno para los ciudadanos y las empresas.

En la misma sesión, Mauricio Duarte Rodríguez, director regional de Grupo Financiero Banorte, presentó el Informe de Resultados del último trimestre. Este documento detalló los avances de la institución bancaria en Aguascalientes y la región, reflejando el dinamismo económico local.

La reunión se llevó a cabo en las instalaciones de Microcart, en el Parque Industrial Chichimeco del municipio de Jesús María. Contó con la presencia de empresarios, ejecutivos de Banorte y funcionarios estatales, quienes atestiguaron el compromiso compartido por el progreso de Aguascalientes.

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JVR