Ulises Mejía Haro lidera encuesta rumbo a gubernatura de Zacatecas; se posiciona como el mejor evaluado

El aspirante Ulises Mejía Haro se consolidó en la primera posición de los estudios de opinión en el estado de Zacatecas.

Ciudadanos de Zacatecas muestran una clara preferencia por Ulises Mejía Haro, quien lidera las mediciones rumbo a la gubernatura. Una reciente encuesta de la firma ALIUS lo posiciona como el aspirante más fuerte y mejor evaluado, previo a la definición de Morena y aliados.

El estudio, levantado del 18 al 22 de agosto con una muestra de 1,500 ciudadanos, revela que Mejía Haro encabeza todos los rubros evaluados, superando a otros contendientes como Geovanna Bañuelos, José Narro Céspedes y Verónica Díaz Robles.

La encuesta de ALIUS destaca el liderazgo de Mejía Haro en atributos clave. Registra la opinión positiva más alta (+17.3%), con un 26.1% de evaluación favorable. Además, un 34.6% lo considera “muy honesto” (+13.1%), clave para el electorado.

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El estudio midió la percepción pública frente a otras figuras de la política local como Geovanna Bañuelos, José Narro Céspedes y Verónica Díaz Robles. ı Foto: Especial.

Es percibido como el más cercano a la gente (+17.3%) y su conocimiento del estado sobresale (+28.1%), el más alto del estudio. Esto refuerza su perfil de experiencia y conocimiento local.

En la intención de voto, Mejía Haro obtiene un 22.3% de preferencia como abanderado de la coalición Morena-PT-PVEM, en posición ventajosa. Analistas locales señalan que “su capacidad de convocar a distintos sectores y su perfil ciudadano lo diferencian del resto”, mostrando su potencial.

El modelo de puntuación de ALIUS, que pondera la honestidad, confirma que Mejía Haro es conocido y confiable. Mientras otros aspirantes muestran saldos negativos en atributos clave, él mantiene números positivos en todas las variables, con amplio respaldo.

Los resultados publicados por la consultora ALIUS confirman su posicionamiento en las variables de honestidad y conocimiento de la entidad. ı Foto: Especial.

La encuesta telefónica, realizada a 1,500 ciudadanos mayores de edad en los tres municipios más poblados de Zacatecas, cuenta con un margen de error de +/- 4.38% y un nivel de confianza del 95%, otorgándole solidez estadística.

Este estudio se suma a otras mediciones que lo han posicionado a la cabeza. Con una tendencia al alza y un perfil que resuena con las demandas ciudadanas, todo indica que Zacatecas se encamina a consolidar la transformación con un liderazgo respaldado por la gente.

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JVR