Ulises Mejía Haro lidera encuesta rumbo a gubernatura de Zacatecas; se posiciona como el mejor evaluado

Ciudadanos de Zacatecas muestran una clara preferencia por Ulises Mejía Haro, quien lidera las mediciones rumbo a la gubernatura. Una reciente encuesta de la firma ALIUS lo posiciona como el aspirante más fuerte y mejor evaluado, previo a la definición de Morena y aliados.
El estudio, levantado del 18 al 22 de agosto con una muestra de 1,500 ciudadanos, revela que Mejía Haro encabeza todos los rubros evaluados, superando a otros contendientes como Geovanna Bañuelos, José Narro Céspedes y Verónica Díaz Robles.
La encuesta de ALIUS destaca el liderazgo de Mejía Haro en atributos clave. Registra la opinión positiva más alta (+17.3%), con un 26.1% de evaluación favorable. Además, un 34.6% lo considera “muy honesto” (+13.1%), clave para el electorado.
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Es percibido como el más cercano a la gente (+17.3%) y su conocimiento del estado sobresale (+28.1%), el más alto del estudio. Esto refuerza su perfil de experiencia y conocimiento local.
En la intención de voto, Mejía Haro obtiene un 22.3% de preferencia como abanderado de la coalición Morena-PT-PVEM, en posición ventajosa. Analistas locales señalan que “su capacidad de convocar a distintos sectores y su perfil ciudadano lo diferencian del resto”, mostrando su potencial.
El modelo de puntuación de ALIUS, que pondera la honestidad, confirma que Mejía Haro es conocido y confiable. Mientras otros aspirantes muestran saldos negativos en atributos clave, él mantiene números positivos en todas las variables, con amplio respaldo.
La encuesta telefónica, realizada a 1,500 ciudadanos mayores de edad en los tres municipios más poblados de Zacatecas, cuenta con un margen de error de +/- 4.38% y un nivel de confianza del 95%, otorgándole solidez estadística.
Este estudio se suma a otras mediciones que lo han posicionado a la cabeza. Con una tendencia al alza y un perfil que resuena con las demandas ciudadanas, todo indica que Zacatecas se encamina a consolidar la transformación con un liderazgo respaldado por la gente.
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JVR